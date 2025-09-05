Suscríbete a
ABC Premium

Morante de la Puebla se apunta al regreso de la goyesca a Ronda en 2026

La Real Maestranza de Caballería espera acabar las obras de restauración de la plaza de toros antes de la feria del año que viene

El empresario Francisco Rivera Ordóñez hizo el ofrecimiento a Morante de Puebla antes de recibir la medalla de la Real Maestranza

José Antonio Morante de la Puebla: «La cornada que tengo en mi cabeza es mucho más difícil que se cierre»

Morante de la Puebla durante su discurso en la Real Maestranza de Ronda
Morante de la Puebla durante su discurso en la Real Maestranza de Ronda FRancis Silva
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Ronda

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Morante de la Pueblo dijo sí a la goyesca de Ronda. El maestro sevillano aceptó el ofrecimiento lanzado por Francisco Rivera Ordóñez. «Si Francisco cuenta conmigo aquí estaremos, encantados, y con todos vosotros, que merecéis que esta goyesca, para el bien del aficionado, se ... haga un día especial», dijo Morante con templanza y lentitud, como si dibujara capotazos al hablar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app