Nuevo obispo de Málaga

Monseñor José Antonio Satué: «Los cristianos no podemos hacer otra cosa que acoger a los inmigrantes»

El nuevo obispo de Málaga llega a la Diócesis con cautela, un mensaje cargado de justicia social y una llamada a la evangelización

Monseñor Satué toma posesión como obispo de Málaga: «Estamos llamados a vivir en humildad»

El obispo de Málaga pide «un talante misionero» a las parroquias y cofradías

Monseñor Satué atendió a ABC en el Palacio Episcopal de Málaga tras su toma de posesión
Monseñor Satué atendió a ABC en el Palacio Episcopal de Málaga tras su toma de posesión Francis Silva
J. J. Madueño

Málaga

José Antonio Satué (Huesca, 1968) tomó posesión el pasado fin de semana como nuevo obispo de Málaga. Lo hizo para sustituir a monseñor Catalá, que deja esta Diócesis andaluza tras cumplir los 75 años. Llega desde Teruel con ilusión y ganas de aprender, con ... la humildad como bastón donde apoyarse, la coherencia bajo el ejemplo de Herrera Oria y una misión de evangelizar a los que se han alejado de Dios, así como de dar justicia social a los vulnerables.

