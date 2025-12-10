Suscríbete a
La militante acosada por el líder del PSOE en Torremolinos: «Desde el 15 de julio no sé qué han hecho con mi denuncia»

La concejal asegura a ABC que en el congreso de Málaga, en marzo, ya había «runrún» sobre su caso y lamenta la «dilación» del órgano de protección a mujeres creado por su partido

El PSOE cesa a su ejecutiva de Torremolinos tras la denuncia por acoso sexual a su secretario general

Antonio Navarro, primero por la izquierda, sosteniendo la pancarta del PSOE en una marcha feminista por el 8M en marzo de 2024
Antonio Navarro, primero por la izquierda, sosteniendo la pancarta del PSOE en una marcha feminista por el 8M en marzo de 2024 psoe de torremolinos
Antonio R. Vega

Hasta aquí hemos llegado, se dijo para sus adentros una concejal del PSOE en Torremolinos el pasado 8 de junio. Ese día denunció ante la dirección provincial del PSOE de Málaga que llevaba cuatro años sufriendo el supuesto acoso sexual por parte de ... Antonio Navarro, nada menos que el secretario general de la formación en este municipio de la Costa del Sol que roza los 75.000 habitantes. Su partido lo ha suspendido de militancia después de que la Fiscalía de Violencia contra la Mujer de Málaga le abriera a principios de diciembre una investigación tras analizar decenas de mensajes «de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas» que este edil fue enviando a su compañera en el grupo municipal.

