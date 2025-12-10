La militante acosada por el líder del PSOE en Torremolinos: «Desde el 15 de julio no sé qué han hecho con mi denuncia»

Hasta aquí hemos llegado, se dijo para sus adentros una concejal del PSOE en Torremolinos el pasado 8 de junio. Ese día denunció ante la dirección provincial del PSOE de Málaga que llevaba cuatro años sufriendo el supuesto acoso sexual por parte de ... Antonio Navarro, nada menos que el secretario general de la formación en este municipio de la Costa del Sol que roza los 75.000 habitantes. Su partido lo ha suspendido de militancia después de que la Fiscalía de Violencia contra la Mujer de Málaga le abriera a principios de diciembre una investigación tras analizar decenas de mensajes «de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas» que este edil fue enviando a su compañera en el grupo municipal.

Desde el PSOE malagueño se emitió un dictamen al conocer, con pelos y señales, cómo se las gastaba su dirigente local a través de los comentarios de WhatsApp aportados por la denunciante, y le pasó esta 'patata caliente' al aparato de Ferraz. La casualidad quiso que un mes más tarde estallara la 'bomba' del caso Paco Salazar, el estrecho colaborador del presidente Pedro Sánchez que estaba llamado a relevar al dimitido Santos Cerdán y que tuvo que renunciar a formar parte de la Secretaría de Organización el pasado mes de julio al salir a la luz que había estado abusando de su poder para propasarse con trabajadoras de La Moncloa. A modo de cortafuegos, la nueva Ejecutiva Federal puso en marcha un canal confidencial de denuncias contra presuntos acosadores en su partido. La realidad es que al cabo de cinco meses no ha hecho nada ante ninguna de estas denuncias de mujeres.

De la pasividad de este «órgano independiente» creado por el PSOE da fe la edil afectada de Torremolinos. «Incluso yo no he tenido conocimiento ni lo tengo a día de hoy de lo que ese órgano ha hecho», reconoce en una conversación telefónica con ABC. La última vez que tuvo noticias suyas fue el 15 de julio, cuando miembros del recién creado órgano de apoyo a las víctimas mantuvieron una reunión telemática con la denunciante. Desde entonces, «no he vuelto a tener contacto» con ellos, atestigua esta militante, que incluso ignora hasta los nombres de sus integrantes.

Conversación con María Jesús Montero

La denunciante hace una distinción entre la actuación del PSOE y la inacción de su canal interno antiacoso. «Mi partido ha puesto los medios y ha facilitado a las mujeres que podamos denunciar sintiéndonos seguras. Pero claro, cuando esto llega a un órgano independiente del partido que dilata los tiempos y no cumple la función para la que fue creado, entonces falla algo, fallan los tiempos», lamenta. Así se lo transmitió en una reciente conversación en Málaga a la secretaria general del PSOE andaluz y vicesecretaria general en el Ejecutiva Federal, María Jesús Montero. «Hemos hablado exactamente en los mismos términos» en los que ella se expresó públicamente, expone. «Algo tan humillante como las cuestiones que se han conocido requieren de una mayor celeridad», declaró la vicepresidenta primera del Gobierno el pasado 4 de diciembre a preguntas de los periodistas sobre este caso.

Pocas horas antes, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE había suspendido de militancia a Navarro y anunciaba la apertura de un expediente disciplinario después de que la Fiscalía le abriera diligencias. «Yo estoy totalmente de acuerdo con ella [Montero], digo sus palabras al 100% y no tengo nada más que añadir», afirma la afectada, que prefiere guardarse para sí los detalles de su conversación con la ministra.

«Yo me fui a la Fiscalía para protegerme. Antonio Navarro tenía unos prontos agresivos y a mí me daba miedo», relata

Dentro de su partido, el caso era vox populi incluso antes de que la edil alertara en junio al aparato provincial. El 10 de noviembre formalizó su denuncia ante la Fiscalía. En el Congreso Provincial del PSOE de Málaga, que inauguró María Jesús Montero el 30 de marzo pasado, este asunto ya era objeto de comentario por algunos de los delegados que eligieron a Josele Aguilar como secretario general. «Era un runrún», admite, para añadir a continuación que si el órgano anti acoso hubiera resuelto antes su expediente, «posiblemente esto no hubiera estallado de esta manera».

La pregunta que queda flotando es inevitable: ¿denunció a la Fiscalía por qué sintió que el PSOE no actuaba? «No. Yo me fui a la Fiscalía para protegerme. Un partido no puede proteger a una víctima, no lo puede hacer nadie. Solo lo puede hacer un juez», responde rotunda tras reiterar que sí se ha sentido «arropada» por la formación en la que milita aunque el órgano interno no haya funcionado con la diligencia que ella esperaba.

«Yo sé cómo quitarte el dolor de cabeza» o «te quiero meter ficha», le escribió Antonio Navarro a la compañera acosada

El «machaque» infligido supuestamente por Antonio Navarro llevó a la víctima a cambiar sus rutinas para «evitar coincidir» con el denunciado que a finales de 2021 la presionaba para intentar mantener relaciones sexuales con ella. Para lograr su objetivo la bombardeaba con mensajes como «que te quiero meter ficha», «¿ese escote lo has tenido siempre?», «¿qué puedo hacer para reconquistarte?» o «Yo sé cómo quitarte el dolor de cabeza».

La edil reconoce que llegó a temer por su integridad física y que por este motivo buscó el amparo de la Justicia. «Esta persona [Navarro] ha tenido unos prontos agresivos y a mí me da miedo», relata. De la relación que ambos pudieran tener antes de 2021, no quiere hablar porque sería «desviar el foco» de lo importante, que son las víctimas como ella. «Todo lo que ocurra bajo una situación de consentimiento de dos adultos forma parte de su vida, yo ahí no tengo nada que decir. Lo que he denunciado es lo que se produjo en un contexto de no consentimiento. Esa cultura del consentimiento es lo que creo que Antonio Navarro no ha entendido todavía», advierte. Señala que otras mujeres que han trabajado con él le han confesado que «se han visto reflejadas en los WhatsApp y se les han revuelto las tripas» al leerlos.

Nadie pensaba que esto iba a llegar tan lejos, incluido el presunto acosador. Cuando ya había sido denunciado ante el PSOE, el que fuera líder en Torremolinos se puso en contacto con ella por última vez para pedirle que se pusiera en una foto con otro grupo de gente donde él estaba. Ocurrió el 19 de octubre pasado, con motivo del «día de la marcha rosa [contra el cáncer de mama], que manda ovarios», recuerda. «Yo me negué. Y mucho menos en un día en el que las protagonistas tienen que ser las mujeres».