La A-7 del Mediterráneo andaluz, una sucesión de colapsos de tráfico

Salir de Algeciras cada mañana es enfrentarse a un atasco. Una caravana que desespera. Lo mismo en otros puntos de la A-7, como en Málaga. La Costa del Sol es otro ejemplo. Allá donde hay centros laborales de importancia, la A-7 colapsa ... . El eje que vertebra el Mediterráneo andaluz a través del litoral, desde Algeciras a Almería, no para de sumar puntos de bloqueo, tapones de tráfico que hacen imposible la normalidad.

El caso más grave está en Málaga con tramos donde la caravana es casi perpetua. Dos tramos en los que el Gobierno de España se niega a aportar soluciones. Lugares que hacen que ir a Almería por el camino mas corto, sobre todo para los profesionales, se convierta en un infierno a la hora de atravesar la Costa del Sol.

El primer problema ahí es conectar desde Marbella con Fuengirola. El tráfico siempre es intenso. La capacidad de la vía está sobrepasada con más de 20.000 coches al día. Y no hay solución. Por un lado, se demanda un tren, que está en un eterno proceso de estudio. Por el otro lado, existen los únicos peajes del sur de España. Uno de ellos, el de Mijas a Marbella es el más caro por kilómetro del país.

La demanda es sencilla: una bonificación. El Gobierno de Pedro Sánchez no quiere. El Ministerio de Transportes de Óscar Puente anuncia y no ejecuta. Mientras se daba 81 millones a Galicia para bonificar sus peajes, solo se prometía un millón a la Costa del Sol. Un saldo que acababa en ocho céntimos por vehículo, que pasa por los tres peajes que van desde Mijas a Sotogrande (San Roque). Otra cosa son Las Pedrizas en el peaje de la A-45.

Y a eso se añade otra situación que ya es insostenible. Esta semana el atasco llegó a 13 kilómetros de retención en la entrada a Málaga capital desde el Este. La Costa del Sol Oriental está siendo, cada vez más un atrayente de nuevos ciudadanos. La provincia espera crecer en 300.000 habitantes antes de 2031. Muchos se alojan en el Este evitando la Costa del Sol Occidental.

Ahí las soluciones son sencillas. Un estudio reciente de la Fundación Madeca aseveró que solo con 14 millones de euros se podría arreglar el colapso. Una inversión en pequeñas obras en carriles o rotondas para dar una mayor capacidad de flujo a la A-7, sobre todo entre Rincón de la Victoria y la capital. La propuesta se remitió al Gobierno, que ni siquiera ha contestado.

Y así , el temor de las administraciones es que la situación se extienda y gane nuevos puntos de colapso en los entornos de Motril, donde el verano ya crea grandes retenciones. Del mismo modo, en el Poniente de Almería, donde la carga de camiones es importante para exportación de hortalizas. Mientras tanto, se pide solucionar problemas como Algeciras y la Costa del Sol, sin que haya respuesta de Transportes.