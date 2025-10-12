Suscríbete a
Matronas sin bata, pioneras con uniforme: la historia olvidada de las primeras mujeres de la Guardia Civil

La condecoración nacional pone en valor la labor de las pioneras que garantizaron la legalidad en puertos y fronteras

La Guardia Civil celebra el día de su Patrona: más de 70 operaciones con éxito y 1.628 detenidos

Milagros Martínez, Isabel Moya y Lola Herrera en el acto en el que han sido condecoradas
Milagros Martínez, Isabel Moya y Lola Herrera en el acto en el que han sido condecoradas Ñito salas
Alejandro Trujillo

Alejandro Trujillo

Málaga

No llevaban bata ni pistola, pero sí uniforme, horarios, guardias, partes y una disciplina que no admitía titubeos. Fueron las primeras en entrar, las primeras en cuadrarse, las primeras en aprender a dar la novedad en un patio de armas sin ... poder, sin embargo, portar el arma reglamentaria ni lucir galones.

