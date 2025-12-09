Suscríbete a
El Martín Carpena cumple 25 años: de la visita de la NBA al último partido de la carrera de Nadal

El pabellón, que rinde memoria al edil asesinado por ETA, conmemora su 25 aniversario con una gran lona que agradece los 10 millones de visitas

La lona que cuelga del Ciudad de Málaga
Alejandro Trujillo

Málaga

El Palacio de Deportes José María Martín Carpena celebra sus bodas de plata con una trayectoria de prestigio que abarca desde la histórica visita de la NBA en 2007 hasta el emotivo último partido profesional de Rafa Nadal.

El corazón ... deportivo y cultural de Málaga cumple un cuarto de siglo y lo conmemora desplegando una inmensa lona en el Estadio Ciudad de Málaga con un mensaje directo: «Más de 10 millones de espectadores. ¡Gracias!». Esta efeméride confirma al recinto como el gran ágora de la Málaga moderna, un escenario que ha sabido reponerse a las adversidades para situar a la capital de la Costa del Sol en la élite internacional.

