El Martín Carpena cumple 25 años: de la visita de la NBA al último partido de la carrera de Nadal

El Palacio de Deportes José María Martín Carpena celebra sus bodas de plata con una trayectoria de prestigio que abarca desde la histórica visita de la NBA en 2007 hasta el emotivo último partido profesional de Rafa Nadal.

El corazón ... deportivo y cultural de Málaga cumple un cuarto de siglo y lo conmemora desplegando una inmensa lona en el Estadio Ciudad de Málaga con un mensaje directo: «Más de 10 millones de espectadores. ¡Gracias!». Esta efeméride confirma al recinto como el gran ágora de la Málaga moderna, un escenario que ha sabido reponerse a las adversidades para situar a la capital de la Costa del Sol en la élite internacional.

Inaugurado originalmente en 1999, este gigante de hormigón ha sido testigo privilegiado de la transformación de Málaga en las últimas dos décadas y media. Lo que comenzó como un proyecto local es hoy un recinto de referencia capaz de albergar grandes citas mundiales.

La memoria de Martín Carpena

Es imposible disociar el éxito del recinto de la tragedia que le dio su nombre definitivo. Originalmente bautizado como Palacio de Deportes Ciudad de Málaga, la historia del pabellón quedó marcada a fuego en el verano del año 2000. El recinto reabrió sus puertas tras unas obras de urgencia el 14 de julio de aquel año.

El resultado final del grafiti realizado por el artista urbano Nesui SRC a José María Martín Carpena en la barriada de Los Guindos sur

Apenas 24 horas después, la barbarie terrorista golpeó a la ciudad: José María Martín Carpena, concejal del Partido Popular fue asesinado por ETA delante de su familia. Tenía solo 37 años. El Ayuntamiento, en un acto de justicia y memoria democrática, decidió rebautizar el coliseo deportivo con su nombre ese mismo año. Desde entonces, cada victoria del Unicaja y cada ovación cultural resuena bajo el nombre de un hombre que dedicó su vida al servicio público municipal.

De los escombros a la élite

El camino hacia la excelencia no fue sencillo. La hemeroteca recuerda que el pabellón tuvo un estreno accidentado. Inaugurado el 4 de septiembre de 1999, tuvo que ser clausurado tan solo 18 días después debido a graves defectos estructurales, incluyendo el desprendimiento de una barra del techo, lo que obligó al equipo de baloncesto a un exilio temporal en Ciudad Jardín.

Sin embargo, la gestión de la ciudad logró revertir aquel falso inicio. Una década después, bajo el mandato del alcalde Francisco de la Torre, se acometió una ampliación en 2010 que elevó el aforo hasta los 11.300 espectadores actuales, dotándolo de la infraestructura necesaria para competir con las grandes capitales europeas.

Hoy, el Carpena no solo es el hogar del Unicaja Baloncesto, sino una fortaleza donde se han levantado títulos y se ha derrotado a equipos de la NBA, como en aquel histórico encuentro de 2007 frente a los Memphis Grizzlies.

Escenario de hitos históricos

El Martín Carpena se ha erigido como el epicentro indiscutible del baloncesto, tras haber sido designado sede de la Copa del Rey en cinco ocasiones y haber albergado, recientemente, la Final Four de la Basketball Champions League en 2023. Esta trayectoria lo consolida no solo como el hogar del Unicaja, sino como una cancha de referencia para las competiciones más exigentes del calendario europeo.

Su versatilidad le ha permitido transformarse también en una auténtica catedral del tenis mundial. ﻿El recinto se transformó para acoger las fases finales de la Copa Davis en 2022, 2023 y 2024. Fue precisamente en esta última edición cuando el pabellón entró en la historia del deporte al ser el escenario elegido para el último partido profesional de la leyenda Rafa Nadal en noviembre de 2024, un evento que situó a Málaga en el foco de todas las miradas internacionales.

Más allá del deporte, el pabellón se ha confirmado como un contenedor de espectáculo global, demostrando una acústica y logística de primer nivel capaces de adaptarse a cualquier formato. Sus instalaciones han sido testigo de hitos culturales de gran envergadura, desde la celebración de la ceremonia de los Premios Goya en 2020 hasta conciertos multitudinarios de estrellas internacionales de la talla de Shakira o Marc Anthony.

Lejos de acomodarse en la nostalgia de estas bodas de plata, el Ayuntamiento de Málaga ya trabaja en el futuro del recinto. Coincidiendo con este aniversario, se ha proyectado una renovación integral que busca modernizar aún más la instalación de cara a 2027. Entre las mejoras previstas se incluye la sustitución de todas las gradas, la renovación del parqué y sistemas de iluminación de última generación, asegurando que el Martín Carpena siga siendo, durante otros 25 años, el orgullo de una ciudad que no deja de crecer.