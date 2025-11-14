El «mapa 3D» del cáncer en Andalucía: la Junta instalará el escáner que detecta tumores invisibles

Andalucía dará un salto cualitativo en la lucha contra el cáncer. La sanidad pública regional incorporará su primer equipo de PET-Resonancia (PET/RM), una de las herramientas de diagnóstico oncológico más avanzadas del mundo, capaz de crear «mapas 3D ... « del cuerpo que fusionan la anatomía y el metabolismo para localizar tumores que, hasta ahora, eran invisibles a otras técnicas.

Así lo ha anunciado este viernes 14 de noviembre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la inauguración del centro de día oncohematológico del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.

Moreno ha subrayado que este hito tecnológico, que supone una inversión millonaria, «marcará un punto de inflexión tanto en la investigación como en la asistencia oncológica« en la comunidad. »Esta es una de las herramientas más avanzadas y prometedoras en el diagnóstico temprano del cáncer«, ha recalcado el presidente de la Junta.

El presidente ha contextualizado la magnitud de esta incorporación, detallando que «hasta ahora solo hay cuatro« equipos de esta naturaleza en el país, concentrados en grandes polos de investigación: «dos en Barcelona, uno en Madrid y otro en Valencia». Con esta adquisición, ha recalcado, «nuestra tierra tendrá el quinto de España».

El equipo, según ha explicado el jefe del Ejecutivo autonómico, tendrá un carácter estratégico y estará «a disposición de hospitales universitarios para extraerle el máximo potencial«, sirviendo como nodo de referencia para casos complejos en toda la comunidad.

La fusión que 'revela' el tumor

La complejidad de este escáner radica en que es un equipo híbrido que logra lo que hasta hace poco era técnicamente inviable: fusionar dos de las pruebas diagnósticas más potentes en una sola exploración simultánea, obteniendo un mapa integral del paciente.

Por un lado, la Tomografía por Emisión de Positrones (PET) ofrece una visión metabólica del organismo; es decir, mide la actividad interna y el consumo de energía de las células. Antes de la prueba, se inyecta un radiofármaco (una molécula similar a la glucosa) que viaja por el cuerpo. Las células cancerígenas, al tener un metabolismo mucho más acelerado para poder crecer, consumen esta «glucosa» de forma disparada y la acumulan. El escáner PET detecta esta acumulación, creando un mapa que «ilumina« las zonas donde hay actividad tumoral.

Por otro lado, la Resonancia Magnética (RM) proporciona una imagen anatómica de altísima definición. A diferencia de un TAC o los rayos X, no utiliza radiación ionizante, sino potentes imanes y ondas de radio para crear la imagen. Su gran fortaleza es diferenciar con enorme precisión los tejidos blandos, como el cerebro, los órganos internos, los músculos o el hígado, permitiendo a los médicos ver la forma exacta y la localización milimétrica de la lesión.

Al obtener ambos mapas exactamente a la vez y en la misma posición, el PET/RM permite a los oncólogos ver con una precisión milimétrica no solo que existe un tumor (la luz del PET), sino exactamente dónde se aloja en el tejido blando (el detalle de la RM). Esta capacidad es la que permite detectar lesiones milimétricas o tumores «invisibles» que el PET/TAC (la combinación con el escáner convencional TAC) podría pasar por alto, ya que el TAC ofrece menos contraste en tejidos blandos.

Avance clave en oncología pediátrica

La principal ventaja de esta tecnología, y la razón de su alto valor estratégico, es la drástica reducción de la radiación. La Resonancia Magnética no utiliza radiación, lo que la convierte en la herramienta de elección indiscutible para la oncología pediátrica.

Los pacientes infantiles y los adultos jóvenes son especialmente vulnerables a la radiación acumulada de los TACs convencionales. Este equipo permite realizar los seguimientos diagnósticos repetidos, necesarios para evaluar la respuesta al tratamiento, de una forma mucho más segura.

Pero sus aplicaciones van más allá. Su alta sensibilidad en tejidos blandos lo hace fundamental para el diagnóstico de precisión y la planificación de cirugías en cánceres de cabeza y cuello y tumores cerebrales. Es, asimismo, la técnica de referencia para la estadificación (saber cuánto se ha extendido el tumor) en cánceresginecológicos (cérvix, endometrio) y de próstata, así como en sarcomas de partes blandas y tumores óseos.

Además, abre nuevas vías en la investigación, permitiendo estudiar la respuesta temprana a fármacos de inmunoterapia o terapias dirigidas, mucho antes de que el tumor reduzca su tamaño visiblemente.

Apuesta por la tecnología de vanguardia

El presidente de la Junta ha enmarcado esta adquisición en una estrategia más amplia de refuerzo y modernización del sistema sanitario público andaluz. «La inversión en equipos oncológicos ha subido un 426% desde el año 2019, hasta llegar a un total de 160 millones de euros«, ha destacado Juanma Moreno.

Moreno ha defendido la gestión de su Ejecutivo frente a las críticas recurrentes de la oposición sobre el supuesto deterioro de la sanidad. «Con nuestros aciertos y también con nuestros errores, lo que nadie puede poner en duda es que el gobierno de Andalucía está haciendo una importante apuesta sin precedente por la sanidad pública«, ha aseverado.

La adquisición de este PET/RM, una inversión millonaria que sitúa a Andalucía en la vanguardia tecnológica europea, supone un notable esfuerzo presupuestario que se alinea con la estrategia de modernización de la sanidad pública impulsada por el Gobierno andaluz. Esta apuesta por la alta tecnología diagnóstica, como ha recalcado el presidente, busca garantizar la «igualdad» de oportunidades de todos los andaluces en el acceso a los tratamientos más avanzados.