Mano Soler: «Hay que dar valor a los camareros, enamorarlos: trabajan para hacernos felices»

Mano Soler es el director de Les Roches Marbella, la universidad de alta dirección de hotel más prestigiosa del mundo, tiene como misión formar a generaciones de directivos de las principales cadenas hoteleras y empresas del lujo. Atiende a ABC para hablar ... de los déficits de personal que sufre el sector, mientras explica que su escuela sigue incrementado el número de estudiantes que y que las empresas los están reclutando para mejorar la gestión de personal. «Muchos alumnos han sido una revolución al hacer cambiar el ambiente en lugares donde había problemas. Lo hacen porque para nosotros es muy importante que nuestros alumnos vayan siempre con humildad», señala Soler.

¿Cómo está el sector hotelero andaluz antes de la temporada alta?

El 2022 fue un año de recuperación y ahora, el 2023, tiene pinta ser el de confirmación. Hay mucho optimismo en todos los frentes, pero con incertidumbre. Los nuevos momentos siempre llegan con incertidumbre y eso está a un paso del miedo. No nos podemos quedar cerrados en el miedo. Sin embargo, hay confianza y hay buenas previsiones.

Pero faltan empleados…

Hay un problema. Necesitamos que los trabajadores vuelvan enamorarse del sector. La pandemia ha creado desafección, pero ahora es un momento fantástico para que las empresas se vuelvan a mirar y vean qué ofrecen al empleado. Hace falta una seducción de los hoteles a ese trabajador. Las generaciones de ahora buscan agilidad, conciliación laboral… Y eso se hace de distintas formas. Hay que adaptarse y hacer una reflexión interna.

¿Qué trabajadores hacen falta?

Los mandos altos e intermedios, que son los que se forman en Les Roches, no tienen problemas. El incremento de alumnos es muy bueno. Tenemos mucha juventud que quiere estudiar una carrera ligada al 'hospitality'. Sin embargo, hay un contraste con los puestos base. Los que son menos glamurosos. Estamos hablando de camareros, ayudantes de cocina, limpieza... Aquellas personas que son el motor de la operación de un hotel. Ahí hay problemas porque se han desenganchado. Las empresas tienen que ponerlos en valor.

¿Es un problema de malos sueldos?

No es sólo pagar mejor. Cuando hablamos de los sueldos, hablamos de algo a corto plazo que sirve para mercantilizar ese trabajo. El empleado viene porque pagas más. Es una parte importante, pero no lo es todo. Los estudios, además, demuestran que no es la motivación principal. Esos trabajadores tienen que ver si hay una propuesta de futuro, si tienen la posibilidad de crecer o de tener una vida con ese empleo. Las empresas tienen que tener unos valores y ofrecer la posibilidad de progresar. Puedes entrar a ser camarero, pero has de tener un objetivo de crecer dentro de la compañía.

¿Y el déficit es porque no hay trabajadores formados?

Hay un desajuste en la percepción del sector. La pandemia nos ha obligado a replantearnos la formación base. Antes el que no sabía qué hacer se metía a camarero. Las empresas se aprovechaban de eso pagando mal y haciéndolos trabajar mil horas. Eso ha generado una mala imagen. Ahora hay que dar valor, porque esos puestos de trabajo hacen a las personas felices. Tienen que volver a enamorarse. No es sólo poner un café. Esa persona es la que te alegra la vida con el cariño con el que te pone el café. Eso es lo importante. Ahora es un momento crucial para rediseñar y volver a ofrecer este tipo de cosas.

¿Entiende que los hosteleros de Cádiz quieran recurrir a Marruecos para traer personal formado?

Se entiende desde la necesidad. Tengo que manejar una empresa con costes y un plan de negocio que funciona con unos ingresos y un personal necesario, y además tengo que ofrecer calidad para que sobreviva mi negocio a largo plazo. Muchos restaurantes son de familia y alimentan a mucha gente de alrededor. Si no tengo gente para continuar con mi negocio, lo tengo que buscar en otro lado. En ese sentido, hay que buscar formas. Pero hay que plantearse las razones de por qué no lo encuentro y qué puedo hacer para encontrarlo aquí.

¿Por qué funcionan las escuelas privadas y no lo hacen bien las públicas?

No es un tema en el que tenga que entrar. No se puede comparar. Uno de los puntos es la agilidad en la toma de decisiones o cambios de programa. Tenemos menos burocracia. Lo privado y lo público deben ir de la mano. Andalucía está cogiendo esa dinámica. Dar agilidad a la gestión privada para tomar decisiones, pero cubrir las necesidades de lo público. Eso tiene éxito.

¿Cómo afronta Les Roches este nuevo panorama?

Desde Marbella seguimos con nuestro plan estratégico para ser una referencia en 'hospitality', sobre una educación con valores, fijada en el trato a las personas. Es nuestro valor. La formación no es puro académico, sino también atender al desarrollo personal. Ahora tenemos alumnos que viven una redefinición de la industria. Tenemos que entenderlo. Entran con 18 o 20 años y se están descubriendo, empiezan a saber dónde están sus pasiones y qué quieren hacer en la vida. Les tenemos que formar respetando esas decisiones.