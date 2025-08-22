Málaga supera la ocupación de la Feria de 2024 con un 93,12% La patronal había pronosticado un 89,91%, pero la demanda de última hora eleva el balance; el primer fin de semana roza el pleno (96,70%)

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) prevé cerrar la Feria de Agosto 2025 con una ocupación media del 93,12%, un registro que supera el de 2024 (92,17%) pese a que entonces las fiestas abarcaron nueve noches. El estudio comprende el periodo entre el 14 y el 24 de agosto, diez jornadas en las que se incluyen, los dos días anteriores al inicio de la celebración. El dato final contradice la previsión inicial de la propia patronal, que situó el 14 de agosto el cierre en 89,91%, dos puntos por debajo del año pasado.

El giro lo explican las reservas de última hora, que han empujado la media hasta rebasar el listón de la edición precedente. «Estamos satisfechos, puesto que la demanda de última hora ha hecho que este año se haya superado los datos registrados en la pasada edición», ha concluido Francisco Moro, vicepresidente de Aehcos por Málaga capital. En la misma línea, ya había señalado el día 14 que el Impacto Bruto medio por Cliente Alojado (IBCA) apuntaba al alza, con 162,13 euros por cliente frente a los 139,04 del año anterior.

El comportamiento por tramos confirma el tirón del arranque de la Feria. Entre el 14 y el 17 de agosto, coincidiendo con la Noche de los Fuegos y el primer fin de semana, los hoteles han alcanzado un 96,70% de ocupación, por encima del 95,61% del inicio de 2024 (16-19 de agosto). Para el 22-24 de agosto, último tramo de estas fiestas, Aehcos sitúa la previsión en 90,40%, por encima del 87,38% que se registró en el cierre del pasado año. La tendencia ascendente del segundo fin de semana ha contribuido a mejorar la media final respecto a la estimación difundida al comienzo de las fiestas.

Por procedencias, el reparto se mantiene en línea con el verano anterior: 60% de la demanda alojada corresponde a visitantes internacionales y 40% a público nacional. El flujo exterior se sostiene, en parte, por la fortaleza del Aeropuerto de Málaga, que ha cerrado el primer semestre con 12,39 millones de pasajeros (+7,8%) y 87.434 operaciones (+8,2%). De los 12,37 millones de viajeros comerciales, 10,30 millones han volado en rutas internacionales (+9,0%), con el Reino Unido como primer mercado emisor (2,84 millones de pasajeros en seis meses), seguido de Alemania (926.746), Países Bajos (773.669) e Italia (681.537). Solo en junio, la terminal malagueña gestionó más de 2,6 millones de viajeros (+8,2%), con 652.087 pasajeros en conexiones con Reino Unido.

El balance que deja la Feria de 2025 ofrece así una lectura doble: por un lado, la ocupación mejora la marca de 2024 y corrige la expectativa a la baja expresada por la patronal; por otro, el gasto medio por cliente alojado aumenta con claridad, lo que anticipa un impacto económico más robusto en la ciudad durante estas fechas festivas.