Málaga rehabilita cinco viviendas para dar hogar a 23 personas sin techo

Los inmuebles se incorporarán a un plan que combina apoyo psicológico y orientación laboral para los más necesitados

Imagen de una persona sin hogar en el aeropuerto de Málaga
sur

Alejandro Trujillo y J. J. Madueño

Málaga

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos Sociales, ha licitado la reforma y el equipamiento de cinco viviendas públicas destinadas a la atención residencial de personas sin hogar con alto nivel de autonomía. La actuación sale a concurso por ... 169.604,8 euros (IVA incluido), tiene un plazo de ejecución de 75 días y cuenta con cofinanciación de la Junta de Andalucía con cargo a los fondos europeos Next Generation canalizados por el Plan para la Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España. El periodo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 10 de octubre.

