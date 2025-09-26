Málaga rehabilita cinco viviendas para dar hogar a 23 personas sin techo

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos Sociales, ha licitado la reforma y el equipamiento de cinco viviendas públicas destinadas a la atención residencial de personas sin hogar con alto nivel de autonomía. La actuación sale a concurso por ... 169.604,8 euros (IVA incluido), tiene un plazo de ejecución de 75 días y cuenta con cofinanciación de la Junta de Andalucía con cargo a los fondos europeos Next Generation canalizados por el Plan para la Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España. El periodo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 10 de octubre.

Las cinco viviendas, ubicadas en distintos puntos de la ciudad, forman parte de la red municipal de plazas para personas sin hogar. Cuatro de los inmuebles han sido cedidos por la Junta de Andalucía y una vivienda procede del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV). En total, suman 23 plazas orientadas a una convivencia normalizada en un entorno doméstico, con el objetivo de favorecer procesos de inclusión sostenibles y centrados en la persona.

El proyecto básico, redactado por el IMV, prevé la renovación de cocinas y baños; la adquisición de mobiliario y enseres para todas las estancias; la incorporación de electrodomésticos y sanitarios; y trabajos de electricidad, carpintería y pintura. La intervención no se limita a modernizar espacios: persigue asegurar condiciones de habitabilidad dignas, seguras y funcionales que permitan una vida independiente y ordenada desde el primer día.

Estas viviendas se integrarán en el modelo de atención municipal que combina alojamiento con acompañamiento profesional. Cada persona contará con un itinerario individualizado de inclusión social, definido y seguido por personal cualificado. El dispositivo ofrecerá orientación sociolaboral y apoyo psicológico para consolidar habilidades, retomar rutinas y facilitar el acceso a oportunidades de empleo o formación. La derivación de usuarios corresponderá al Servicio Municipal de Puerta Única, que seleccionará los perfiles más adecuados para este recurso.

La finalidad última es que quienes residan en estos pisos, una vez completado su itinerario, puedan acceder a un recurso habitacional estable, definitivo y plenamente autónomo, desligado de la administración. En esa transición, la calidad del equipamiento, desde una cocina funcional hasta un baño renovado o una instalación eléctrica segura, se convierte en una herramienta concreta para sostener la independencia personal y la convivencia.

Una red municipal con 344 plazas y 3 millones de euros al año

El esfuerzo se enmarca en una red municipal que actualmente dispone de 344 plazas de atención a personas sin hogar. De ellas, 96 se ubican en el Centro de Acogida Municipal y 248 son gestionadas por entidades a través de distintas subvenciones municipales. Además, la ciudad cuenta con servicios de higiene y lavandería en colaboración con San Juan de Dios, plazas de comedor con Santo Domingo y una Unidad de Calle que atiende a quienes permanecen fuera del circuito de recursos. El conjunto de estas acciones supone una inversión anual de 1,9 millones de euros.

De forma complementaria, el Ayuntamiento activó en marzo la convocatoria anual de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigida a entidades sin ánimo de lucro para la atención residencial y la acogida integral a personas sin hogar durante 2025. Esta línea, dotada con 1.176.741,25 euros, aglutinará los proyectos orientados a recursos residenciales para personas en situación de emergencia social o sin hogar. En total, el Consistorio destina en torno a 3 millones de euros al año a este ámbito de actuación.

Málaga refuerza con esta actuación una estrategia que mira más allá del techo inmediato y apuesta por la inclusión real. Cinco viviendas que se convertirán en hogares y 23 plazas que significan oportunidades: una puerta que se abre, un plan personalizado que acompaña y un horizonte de vida independiente que deja atrás la calle. La cuenta atrás administrativa ya está en marcha con la presentación de ofertas hasta el 10 de octubre, en un calendario que busca acelerar la disponibilidad de estos recursos y ponerlos cuanto antes al servicio de quienes más lo necesitan.