Suscríbete a
ABC Premium
Directo
El tráfico de Sevilla se colapsa por la lluvia: coches detenidos, vías cortadas y semáforos apagados
Última hora
Estas son las zonas de Sevilla donde más ha llovido hoy: seis pueblos superan los 84 litros por metro cuadrado

La Málaga que quedó marcada por el barro

El pasado otoño varias borrascas inundaron la provincia. ABC recorre un año después desde el Guadalhorce a La Axarquía los puntos negros de las inundaciones

Anuar El Kalfaui estuvo casi murió ahogado en su propia casa en Doña Ana (Cártama)
Anuar El Kalfaui estuvo casi murió ahogado en su propia casa en Doña Ana (Cártama) Francis Silva
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Anuar El Kalfaui está en su casa de la barriada de Doña Ana en Cártama. Mientras el pequeño Ismael recorre la casa, el padre recuerda como tuvo que salir por la ventana del salón para abrir la puerta y que saliera el agua. Estuvieron al ... borde de la muerte en su propio hogar. «Recordarlo es fatal. Siempre que llueve estás sufriendo. No nos dijeron nada al comprar y ahora estamos a amargados. No podemos comprar ni preparar las vivienda, porque no sabemos cuando se volverá a desbordar el río y se inundará otra vez», apunta este vecino de Cártama, en cuyo hogar el agua llegó a un metro de altura por el desbordamiento del río Guadalhorce. «Ahora vemos que empieza a llover fuerte y nos vamos con familiares. No nos quedamos. Que el agua se lleve lo que haya, pero nosotros, por lo menos, no estamos en peligro», asevera este vecino de Doña Ana, que el año pasado se vio anegada hasta en dos ocasiones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app