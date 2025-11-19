Málaga se prepara para iluminar la Navidad

Málaga ya respira Navidad, aunque el calendario marque mediados de noviembre. Basta con alzar la vista en la céntrica calle Larios o pasear por la Plaza de la Marina para comprobar que la transformación de la ciudad es ya una realidad tangible.

... Las grandes estructuras tubulares doradas y los nuevos motivos ornamentales están instalados, y los operarios, subidos a las grúas, se afanan estos días en retocar los últimos detalles de un montaje que promete volver a situar a la capital de la Costa del Sol como referente turístico en el sur de Europa.

El Ayuntamiento de Málaga ha apostado este año por una renovación estética profunda en sus principales enclaves. El próximo viernes, 28 de noviembre, el interruptor se activará para encender más de 2,7 millones de puntos led repartidos por más de 500 calles de la capital.

Iluminación navideña ya instalada en la Alameda, a la espera del encendido oficial Alejandro Trujillo

Un despliegue técnico de envergadura que busca revalidar la posición de la ciudad como referente en iluminación navideña . No obstante, la previsión municipal ha permitido que el grueso de la instalación esté ya listo, evitando las prisas de última hora y ofreciendo ya a los viandantes un anticipo visual de lo que será la nueva estética navideña.

La gran novedad de este año reside en el corazón de la ciudad. La calle Larios se despide de los ángeles celestiales que han custodiado la vía durante las últimas tres ediciones para dar la bienvenida a 'Una natividad de luz'. Se trata de un diseño que recupera la esencia más tradicional de estas fiestas, inspirándose en las escenas delnacimiento.

Las estructuras, que mantienen las imponentes columnas laterales de años anteriores, sostienen ahora un cielo renovado compuesto por 16 grandes estrellas y 32 estelas que abrazan medallones luminosos donde se representan escenas de la Natividad.

El sistema emplea la tecnología Ecogreenlux, que reduce la contaminación lumínica en un 93% y permite un ahorro energético del 60% respecto a las iluminaciones tradicionales. Una apuesta por la sostenibilidad que no sacrifica la espectacularidad que exige una ciudad turística como Málaga.

El 'esqueleto' de luz como atractivo turístico

Un paseo por la calle Larios o la plaza de la Constitución es suficiente para constatar que la Navidad en Málaga despierta interésantes incluso de brillar. Los guías de los 'free tours' detienen a sus grupos bajo los arcos tubulares para explicar el cambio de diseño de este año, mientras los turistas alzan sus móviles para inmortalizar la envergadura del montaje.

La arquitectura efímera de las luces, con sus dorados y sus formas barrocas, se ha integrado en la ruta turística habitual, demostrando que la apuesta estética del Consistorio funciona como elemento dinamizador del paisaje urbano más allá del horario nocturno.

Homenaje a la identidad malagueña

Más allá de Larios, el Ayuntamiento ha querido que la Navidad de 2025 tenga un marcado acento local. La fachada sur de la Catedral, cuya torre mocha servirá de lienzo, estrenará el videomapping 'El pescador de sueños'. Lejos de proyecciones genéricas, este espectáculo rinde homenaje a la figura del cenachero, uno de los símbolos más queridos de la ciudad.

Creado por Firefly Events, el cuento de luz y sonido narrará, a partir del sábado 29 de noviembre, una historia que conecta la tradición marinera con la magia navideña, utilizando tecnología láser, efectos de humo y tridimensionalidad.

La diversificación de la oferta es otra de las claves de la gestión municipal, que busca descongestionar Larios y llevar el flujo de visitantes a otras zonas del Centro Histórico. La calle San Juan es el mejor ejemplo de esta estrategia. Este año se presenta con una decoración singular dividida en tres tramos temáticos: 'Sueño Barroco', con lámparas de araña; 'Nostalgia Victoriana', y 'Susurro de Invierno'.

En total, el alumbrado se extenderá por más de 500 calles de la ciudad, con una inversión sostenida de 1,5 millones de euros que incluye zonas emblemáticas como la Alameda Principal y su bosque de luz en los ficus centenarios, o la Plaza de la Marina, donde ya se erige un abeto cónico de 7 metros.

Árbol de Navidad de 7 metros en la Plaza de la Marina Alejandro Trujillo

La iluminación navideña en Málaga trasciende lo estético; es una inversión estratégica. Los sectores productivos reconocen el impacto directo de estas fechas en sus cuentas de resultados. Javier Frutos, presidente de la patronal hostelera Mahos, ha subrayado que el espectáculo lumínico es un «atractivo grande» que moviliza tanto al cliente local como al turista internacional.

En términos económicos, la campaña de Navidad representa un pilar fundamental. Rodrigo Bocanegra, presidente de la asociación de comerciantes Centro Histórico-CCA, ha cifrado en un 30% el consumo anual que se concentra en estas semanas. Para facilitar las compras y la conciliación del ocio con el consumo, el comercio local implementará un servicio de envío a domicilio, permitiendo que los visitantes disfruten de los pases de luces, previstos a las 18.30, 20.30 y 22.00 horas, sin cargar con bolsas.

Málaga está lista para abrazar la Navidad. Con las estructuras montadas y las pruebas técnicas en marcha, la ciudad aguarda el momento de pulsar el botón que, más allá de encender bombillas, inaugura oficialmente las fiestas y activa uno de los motores económicos y anímicos más potentes de la capital.