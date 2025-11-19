Suscríbete a
Málaga se prepara para iluminar la Navidad

El Ayuntamiento ultima los detalles finales para encender más de 2,7 millones de puntos led el próximo 28 de noviembre

Málaga estrena sus luces de Navidad: Larios brillará con la Natividad y un 'cenachero' iluminará la Catedral

Los operarios ultiman los detalles finales del nuevo alumbrado de la Calle Larios de Málaga
Los operarios ultiman los detalles finales del nuevo alumbrado de la Calle Larios de Málaga
Alejandro Trujillo

Alejandro Trujillo

Málaga

Málaga ya respira Navidad, aunque el calendario marque mediados de noviembre. Basta con alzar la vista en la céntrica calle Larios o pasear por la Plaza de la Marina para comprobar que la transformación de la ciudad es ya una realidad tangible.

... Las grandes estructuras tubulares doradas y los nuevos motivos ornamentales están instalados, y los operarios, subidos a las grúas, se afanan estos días en retocar los últimos detalles de un montaje que promete volver a situar a la capital de la Costa del Sol como referente turístico en el sur de Europa.

