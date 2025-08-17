Málaga y Granada son las únicas provincias andaluzas que esquivan las muertes por calor

Málaga y Granada han sido las únicas provincias andaluzas que han cerrado el tramo más crítico del verano sin muertes atribuibles al calor extremo, según el análisis de los datos del sistema MoMo para el periodo del 16 de mayo al 13 de julio. ... En el mismo intervalo, España ha contabilizado 1.180 fallecimientos y Andalucía 111, con un repunte marcado en julio. Las excepciones malagueña y granadina abren el debate sobre la eficacia local del llamado Plan Calor y la coordinación autonómica frente a unas temperaturas cada vez más agresivas.

La hoja de ruta nacional, centrado en el Plan de Actuaciones Preventivas frente a las Temperaturas Excesivas, se activó a mediados de mayo y en 2024-2025 se ha actualizado con 182 zonas meteosalud y valoración específica de vulnerabilidades. Pese a ese refuerzo del Ministerio de Sanidad, los datos agregados muestran un fuerte impacto en el conjunto del país, que contrasta con la ausencia de víctimas en Málaga en el periodo estudiado. En Andalucía, la Consejería de Salud activó el protocolo autonómico el 16 de mayo y ha insistido en el seguimiento a mayores, crónicos y personas en exclusión, además del trabajo conjunto con el 061 y el 112.

Sevilla suma 65 fallecimientos causados por temperaturas extremas, mientras que las otras cinco provincias andaluzas, Huelva, Cádiz, Córdoba, Jaén, y Almería completan las otras 46 muertes que registra la comunidad por este motivo. En clave local, Málaga capital y los municipios del entorno han desplegado una red de 93 refugios climáticos (bibliotecas, museos, centros deportivos y sedes municipales climatizadas), además de fuentes y zonas de sombra en puntos de alta afluencia. En Granada capital, el Pleno aprobó en mayo crear una red municipal de refugios y, como medida inmediata, este verano se ha habilitado un refugio climático para personas sin hogar en la calle Varela (Hogar Madre de Dios). El sistema de avisos se apoya en Aemet y 112 Andalucía para activar recomendaciones y reorganizar recursos sanitarios cuando se alcanzan niveles naranja o rojo; en esos escenarios, el SAS ha reforzado plantillas y ha preposicionado ambulancias para acortar tiempos de respuesta.

La comparación con otras ciudades andaluzas sugiere diferencias notables en cobertura de refugios y organización. Málaga encabeza el mapa regional por número de espacios identificados, mientras que urbes de interior con veranos más abrasadores han dispuesto menos puntos abiertos al público. Con todo, persisten tareas pendientes: ampliar horarios en fines de semana y en las horas de mayor bochorno, mejorar la señalización y el conocimiento ciudadano de la red y extender el apoyo telefónico a personas solas durante las olas de calor.

El umbral operativo que activa medidas en la provincia ronda los 37,2°C de máxima, a partir de los cuales crece el riesgo de mortalidad atribuible al calor. Este verano, con récords térmicos en España y 76 episodios de riesgo rojo en distintas zonas del país, Málaga y Granada han logrado contener el impacto sanitario en el tramo analizado. La Junta ha subrayado que el plan «busca reducir el impacto del calor extremo sobre la salud» y que la coordinación sanitaria y social se ha intensificado, mientras desde el Ministerio se ha insistido en que el calor «agrava múltiples problemas de salud» y golpea más a los vulnerables.

La conclusión provisional es doble. Primero, Málaga y Granada aguantan: cero muertes en el periodo de referencia y una red preventiva que, con ajustes, funciona. Segundo, el riesgo no ha pasado: el aumento de urgencias por deshidratación y golpes de calor leves, la presión turística y las noches tropicales obligan a mantener el refuerzo sanitario y a abrir más y mejor los refugios. Si ambas provincias quieren consolidar su singularidad estadística en un verano extremo, la clave será no aflojar: más horarios, más sombra y más información a pie de calle.