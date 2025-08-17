Suscríbete a
Málaga y Granada son las únicas provincias andaluzas que esquivan las muertes por calor

MoMo cifra en 1.180 los decesos asociados a temperaturas extremas en España entre el 16 de mayo y el 13 de julio, mientras que Andalucía suma 111 fallecidos

Los expertos avisan del fenómeno que llega a Málaga: las zonas con temperaturas 'extremas'

Málaga y Granada han sido las únicas provincias andaluzas que han cerrado el tramo más crítico del verano sin muertes atribuibles al calor extremo, según el análisis de los datos del sistema MoMo para el periodo del 16 de mayo al 13 de julio. ... En el mismo intervalo, España ha contabilizado 1.180 fallecimientos y Andalucía 111, con un repunte marcado en julio. Las excepciones malagueña y granadina abren el debate sobre la eficacia local del llamado Plan Calor y la coordinación autonómica frente a unas temperaturas cada vez más agresivas.

