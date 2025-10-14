Suscríbete a
Málaga fía sus comunicaciones ante posible crisis a Starlink, la 'telefónica' de Elon Musk

El Ayuntamiento despliega cinco accesos satelitales de Starlink como red de respaldo tras la DANA de 2024 y el gran apagón del 28 de abril de 2025

'Tren' de satélites Starlink ABC
Málaga

El Ayuntamiento de Málaga ha firmado un acuerdo con Starlink, la filial de comunicaciones satelitales de Elon Musk, para instalar cinco nuevos accesos a internet por satélite que se suman al ya operativo en el Centro Municipal de Emergencias (CME). El objetivo ... es garantizar las comunicaciones esenciales cuando fallen las redes terrestres, después de que el apagón eléctrico del 28 de abril y la DANA de 2024 evidenciaran la fragilidad de las infraestructuras convencionales.

