El Ayuntamiento de Málaga ha firmado un acuerdo con Starlink, la filial de comunicaciones satelitales de Elon Musk, para instalar cinco nuevos accesos a internet por satélite que se suman al ya operativo en el Centro Municipal de Emergencias (CME). El objetivo ... es garantizar las comunicaciones esenciales cuando fallen las redes terrestres, después de que el apagón eléctrico del 28 de abril y la DANA de 2024 evidenciaran la fragilidad de las infraestructuras convencionales.

El Ayuntamiento destaca que esta tecnología, conocida como la «telefónica de Musk», ofrece autonomía total respecto a la red ibérica y se desplegó sin coste adicional de obra civil, con una configuración rápida y portátil.

El acuerdo, impulsado por el Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, pivota en tres ejes: redundancia, rapidez de despliegue y coordinación operativa. Los nuevos terminales Starlink se ubicarán en dependencias municipales estratégicas y estarán integrados con los sistemas de mando y control del CME, de forma que, ante una emergencia o corte generalizado, la ciudad disponga de una red alternativa y autónoma.

Único servicio de comunicaciones activo en el apagón

Durante el apagón del 28 de abril de este año, Starlink fue el único servicio de conexión masiva que continuó operativo en España, siempre que los usuarios contaran con energía local mediante sistemas de alimentación ininterrumpida o generadores.

La explicación técnica está en la malla de enlaces láser entre satélites que conecta la constelación global: al quedar inoperativo el punto de presencia de Madrid, la red desvió el tráfico hacia las estaciones de Londres y Milán, manteniendo la conectividad sin depender de infraestructuras nacionales. Este redireccionamiento automático permitió a clientes institucionales y particulares seguir conectados mientras las redes terrestres colapsaban.

El episodio supuso, en palabras de analistas del sector, «la prueba de fuego» para la red de Musk, que demostró su capacidad para sortear cortes eléctricos o fallos de transporte de datos. Fuentes del Ayuntamiento señalan que este rendimiento fue determinante para apostar por Starlink como respaldo municipal, dentro de una estrategia más amplia de resiliencia tecnológica ante emergencias y eventos climáticos extremos.

Elon Musk dirige las decisiones clave de la compañía

Starlink es una división de SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk, quien mantiene un control efectivo de la compañía: posee alrededor del 42% del capital pero cerca del 79% de los derechos de voto, lo que le otorga capacidad de decisión sobre la estrategia comercial y tecnológica del grupo. Esta estructura permite a Musk conservar el control total sobre las operaciones de Starlink, incluidas sus expansiones y acuerdos institucionales.

El Ayuntamiento recuerda que la DANA de 2024 dejó sin comunicaciones a varios servicios esenciales y que la adopción de esta red satelital forma parte de un plan municipal de continuidad tecnológica, orientado a garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y de emergencia «ante cualquier contingencia». Con este paso, Málaga se coloca entre las primeras ciudades españolas en dotarse de una infraestructura de respaldo satelital municipal, con capacidad inmediata de activación y cobertura total del término urbano.