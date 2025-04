El Málaga, del cielo al infierno en diez años: «Abandonamos el fútbol profesional por deméritos propios, no hay excusas»

Fue un destello. Una ilusión envenenada, que se cobra ahora la salida del Málaga Club de Fútbol del fútbol profesional. Una entidad que, hace sólo diez años, estaba jugando la Champions, ilusionando, lamentando el 'robo' frente al Borussia de Dortmund. Esperando una revancha que ... no va a llegar. El Málaga ha perdido esta semana la categoría. Ya no está ni en Segunda División. «A toda Málaga, perdón», empieza la carta del club en la que se dirige a una afición que tiñó la Alcazaba de rojo con las bengalas antes del verano de 2012. La provincia celebraba estar entre los mejores de Europa. No hay pueblo de Málaga dónde se vea una camiseta blanquiazul. Es con Unicaja, la devoción deportiva de todo aquel que lleva el nombre de Málaga en algún lugar del DNI.

Ahora, sin paliativos, la directiva, gobernada por un administrador judicial, asegura que son conscientes «del profundo pesar generado» en la afición y dice que «es totalmente descorazonador». «Abandonamos el fútbol profesional por deméritos propios, no hay más explicación, no hay excusas«, reseña el comunicado, que afirma que »la temporada ha sido una decepción«.

No se echan balones fuera. «La planificación no ha dado los frutos esperados, ni de lejos, y el fútbol no entiende de buenas intenciones, solo de resultados. Nuestra afición es, sin duda, el motor de este club y de lo poco que no ha fallado. Su compromiso y empeño en creer nos ha mantenido con vida más tiempo de lo que la lógica dictaba, pero desgraciadamente no hemos estado a la altura«, sentencia el Málaga.

Es el final de una década deportiva en la que el Málaga pareció que se iba a comer el mundo. En la temporada 2010-2011, el jeque Al Thani que vendía la gloria, destituyó Jesualdo Ferreria y contrató Manuel Pellegrini. Además, desembolsó 25 millones de euros en el mercado de invierno en Julio Baptista, Enzo Maresca y Martín Demichelis. El Málaga se salvó aquel año y prometió estar entre los más grandes.

La inversión para la temporada 2011-2012 fue 60 millones con la llegada de Joaquín, Santi Cazorla, Isco Alarcón, Ruud Van Nistelrooy, Jeremy Toulalan, Nacho Monreal Carlos Kameni y Diego Buonanotte. La temporada acabó con el equipo en Champions. Málaga entera vibraba. La camiseta verde y morada con la bandera de Málaga, la blanca y azul o todas aquellas con las que saltara el equipo al campo se compraban de forma frenética para mostrar el orgullo por su club.

En septiembre de 2012 el equipo soñaba con finales europeas, con un mano a mano con Madrid y Barcelona. Vendió a Cazorla y Van Nistelrooy, pero llegaron Javier Saviola, Roque Santa Cruz o Manuel Iturra. Ese año Málaga soñó, lo hizo con fuerza, se vio entre los mejores, disfrutó del fútbol sin saber que ese año sería el germen de todos sus males. Aquella participación en Champions dejó un agujero de 100 millones. Los grandes jugadores se marcharon y la UEFA sancionó.

Al-Thani buscó socios, que encontró en Blue Bay, que se hizo con la gestión. No invertía. Los sueños no seguían creciendo y la relación quedó en un pleito por la propiedad, que se alargó años. Venían horas bajas, que se confirmaron con una querella de los pequeños accionistas contra la familia Al-Thani. El bochorno se apoderó del club cuando la Policía Nacional irrumpió en sus oficinas en busca de documentación.

Los líos judiciales acabaron con un administrador, con el club intervenido por la justicia. El equipo no paraba de perder. En lo deportivo, cada año era peor al anterior. No había alegrías, salvo salvaciones de última hora. No tardó en caer a Segunda, una categoría a la que se ha agarrado con uñas y dientes, alentado por una afición que ha hecho miles de kilómetros aferrados a una ilusión, besando una estampita del Cautivo cada vez que el balón rozaba el área blanquiazul.

Este año, el milagro no ha podido ser. El Málaga ya no es de Segunda. La ciudad pierde a uno de sus más ilustres embajadores. «Queremos dar las gracias al malaguismo por sus muestras de amor sin igual», señala el club, que agradece el apoyo de las empresas de la ciudad en los peores momentos, a las instituciones y a toda una provincia. «Lamentamos mucho no haber honrado como se debe a su nombre. Este club es muy grande y volverá a estar donde debe estar«, reseñan desde la directiva en el comunicado.