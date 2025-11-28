Luces de Navidad en Málaga: a qué hora es el encendido, calles iluminadas y pases del espectáculo de la calle Larios

La Navidad vuelve a transformar Málaga con un amplio despliegue lumínico y artístico que cada año atrae a miles de visitantes. El Centro Histórico se convierte en uno de los escenarios navideños más destacados de España, con nuevas propuestas de luz, música y espectáculos ... que buscan reforzar la identidad festiva de la ciudad. Además, la implicación de artistas locales y compañías creativas consolida una programación que combina tradición e innovación.

En esta edición, el encendido del alumbrado contará con puestas en escena específicas, proyecciones arquitectónicas renovadas y un repertorio musical ampliado. Todo ello se completa con una extensa decoración que alcanzará tanto el corazón de la ciudad como los barrios, con más de 500 calles iluminadas.

¿Cuándo es el encendido de las luces de Navidad en Málaga?

El encendido de las luces de Navidad en Málaga tendrá lugar el viernes, 28 de noviembre. El acto comenzará a las 18:30 horas, momento en el que se activará oficialmente el alumbrado del Centro. Serán los artistas del espectáculo Imagine, el camino hacia los sueños quienes pulsarán el botón. Este montaje de circo-teatro, creado por Domingo Merlín y Antonio Banderas, se encuentra actualmente en el espacio Sohrlin Andalucía.

Cuenta atrás para el alumbrado navideño de Málaga, referente en España y comprometido con la sostenibilidad. Lo cuenta José Fernando Palos, coordinador del departamento de diseño creativo de @XimenezGroup, entidad adjudicataria del contrato. #NavidadMLG #calleLarios pic.twitter.com/a7M1Skyuxd — Ciudad de Málaga (@malaga) November 7, 2025

Antes del encendido, los intérpretes realizarán una intervención artística preparada para este evento y adaptada a la calle Larios. El propio Ayuntamiento explica que «la ciudad abrirá simbólicamente un portal entre Sohrlin Andalucía y el corazón del centro histórico», a través del cual el Señor Imagine y el equipo del Hotel Imagine llegarán para iluminar la Navidad malagueña. Tras este acto inaugural, el público podrá disfrutar de un concierto del coro de góspel Verso Libre, organizado por Cope Málaga.

¿Cuántas calles de Málaga tendrán luces de Navidad?

La decoración navideña se expandirá por toda la ciudad. En total, el Ayuntamiento confirma que se iluminarán alrededor de 500 calles en los distintos distritos. Esta cifra engloba vías principales, avenidas, plazas y zonas peatonales que contarán con diferentes motivos ornamentales. Con ello, se busca crear un ambiente homogéneo que acompañe al despliegue del Centro.

Además, este año se instalarán 2,7 millones de puntos de luz LED. El Consistorio destaca su apuesta por la eficiencia energética mediante el uso de la tecnología Ecogreenlux, que reduce la contaminación lumínica en un 93% y permite un ahorro energético de hasta el 60% respecto a sistemas tradicionales. Los motivos fabricados con esta tecnología, añade, también decoran durante el día, incluso estando apagados.

Hilo musical en calle Larios: horarios y pases

La calle Larios volverá a acoger su ya tradicional espectáculo de luz y sonido, que se mantendrá activo hasta el 4 de enero. Los pases diarios se celebrarán a las 18:30, 20:30 y 22:00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero, el alumbrado permanecerá encendido, pero sin música.

Tras el encendido del día 28, sonarán tres piezas principales: Imagine será tu voz (Merlín Producciones y Sohrlin Andalucía), Sinfonía de los Juguetes de Leopold Mozart y Los Peces en el Río en la versión de David Bisbal. El Ayuntamiento indica que durante el resto de días el repertorio se ampliará con más canciones, incluyendo las ya mencionadas.

Así serán las luces de Navidad en Málaga

La calle Larios estrena este año un nuevo espectáculo lumínico llamado «Natividad de luz», que sustituye a los ángeles celestiales instalados en las últimas tres ediciones. La propuesta se articula en torno a grandes medallones que representan escenas de la Natividad y que se sincronizan con las piezas musicales para crear un efecto visual y sonoro. La instalación incluye además 16 estrellas, 32 columnas laterales y 32 estelas.

El horario de encendido general será de 18:30 a 24:00 horas de domingo a miércoles, mientras que los jueves, viernes, sábados y vísperas de festivo se ampliará hasta las 2:00 de la madrugada. En fechas señaladas, como el 24 y el 31 de diciembre, la iluminación permanecerá activa hasta las 6:00 horas del día siguiente. En paralelo, las calles perpendiculares a Larios estrenarán también medallones inspirados en la Natividad, junto a otros 207 arcos luminosos, 44 farolas decoradas y 130 motivos agrupados.

La decoración se completa con estructuras tridimensionales, pinos ornamentales, figuras de suelo y decenas de árboles iluminados. Espacios como el Paseo del Parque, la plaza de la Marina o la Alameda incorporarán sus propios montajes, entre ellos un abeto de siete metros y la recreación de un «bosque luminoso» entre los ficus de la Alameda.

Espectáculos navideños en la Catedral y el Ayuntamiento

La Catedral de Málaga presentará un nuevo mapping titulado El pescador de sueños, que se estrenará el 29 de noviembre. Este espectáculo, basado en un cuento navideño con personajes inspirados en el oficio de los cenacheros, incluirá introducción, narración central y un cierre en 3D. Además, incorporará efectos como máquinas de humo, focos antiaéreos y refuerzo especial de subgraves. Los pases serán diarios a las 19:00, 20:30 y 22:00 horas, hasta el 4 de enero de 2026, salvo el 24 y el 31 de diciembre.

Por su parte, el Ayuntamiento repetirá este año sus proyecciones de ambiente navideño sobre la fachada principal. Los motivos incluirán estrellas, bolas de Navidad e iconos tradicionales, y se reproducirán de forma continua durante el horario habitual del alumbrado. Asimismo, la calle San Juan renovará su decoración singular con tres zonas diferenciadas: Sueño Barroco, Nostalgia Victoriana y Susurro de Invierno, con lámparas artesanales, guirnaldas y elementos confeccionados a mano.