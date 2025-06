Llega a Málaga el festival de la tortilla: una batalla de diez días para elegir la mejor de España

Nadie duda que la tortilla de patatas -con o sin cebolla, jugosa o más hecha- es uno de los grandes símbolos de la cocina española. Y Málaga está de enhorabuena, porque se va a convertir en el epicentro de la tortilla con la celebración del primer festival de la mejor tortilla de patatas de España, el bautizado como 'The Best Tortilla'. El evento, que tendrá lugar del 13 al 22 de junio de 2025 en la Terminal de Cruceros del Puerto de Málaga, reunirá en un mismo espacio a las 15 mejores tortillas del país, seleccionadas entre cientos de candidatas en un proceso curado por chefs, críticos y apasionados del plato nacional por excelencia.

Pero este festival no solo busca coronar a la mejor tortilla de España, sino también ofrecer una experiencia inmersiva en torno a un producto que ha traspasado generaciones y fronteras. La iniciativa, impulsada la plataforma 'The Best Tortilla', ha levantado una enorme expectación, especialmente tras la difusión de vídeos en redes sociales como TikTok, que muestran las reacciones entusiastas del público ante las tortillas participantes.

Una pasarela de sabores

Durante los diez días del evento, malagueños y turistas podrán degustar las tortillas más laureadas de España, preparadas 'in situ' por sus creadores. Desde versiones tradicionales con huevo poco cuajado y patata confitada, hasta reinterpretaciones con trufa, pimientos asados o incluso sobrasada, el festival es un verdadero escaparate de creatividad culinaria.

Algunas de las tortillas más esperadas provienen de lugares tan diversos como Galicia, el País Vasco, Madrid o Castilla y León. Entre ellas destacan las propuestas de restaurantes como Casa Dani (Madrid), Juana La Loca (Barcelona) o el sorprendente Bar Néstor (San Sebastián). Málaga también está representada con propuestas locales que defienden el sabor clásico con orgullo andaluz.

Además de la venta por porciones (desde 3€), se realizarán catas guiadas, charlas con cocineros y talleres sobre la elaboración de la tortilla perfecta. La jornada del 20 de junio será especialmente relevante, ya que se celebrará la gran final del concurso, en la que un jurado compuesto por chefs, periodistas gastronómicos y personalidades del sector otorgará el título a la mejor tortilla de España 2025.

Gastronomía, música y mar

Uno de los grandes atractivos de este festival de la tortilla es su localización privilegiada, a pocos metros del mar Mediterráneo y en pleno corazón del Puerto de Málaga. El espacio ha sido acondicionado con zonas de sombra, barras al aire libre, mesas comunales y un escenario donde se ofrecerán conciertos, DJ sets y actuaciones locales durante las tardes y noches del festival.

Los organizadores han apostado así por un ambiente popular y festivo, alejado del elitismo gastronómico, con el objetivo de que cualquier persona -sea 'foodie' empedernido o simplemente amante de una buena tortilla- pueda disfrutar de la experiencia. Habrá también opciones sin gluten y alternativas vegetarianas.

Las entradas pueden adquirirse en taquilla o a través de la web oficial. Además, hay descuentos especiales para familias y bonos de degustación para no perderse ninguna toritilla.

Ciudad de festivales gastronómicos

Este evento se suma a una cada vez más consolidada agenda gastronómica en Málaga, que en los últimos meses ha celebrado con gran éxito festivales como el Festival del Campero o el Festival de la Pizza.

El Campero Fest se celebrará el próximo 5 de julio en el Málaga Forum, un espacio emblemático de la ciudad. Este festival está dedicado al campero malagueño, un bocadillo tradicional que ha sido parte esencial de la gastronomía local desde los años 50. El campero se elabora con pan de mollete antequerano, relleno de ingredientes como jamón york, queso, lechuga, tomate y mayonesa, todo ello prensado y calentado en una plancha grill .

Durante el evento, los asistentes podrán degustar diversas versiones de este bocadillo preparadas por reconocidos chefs y establecimientos locales. Además, el festival contará con música en vivo, actividades para toda la familia y un ambiente festivo que reflejará la esencia de la ciudad. La entrada es gratuita, pero se recomienda adquirir las entradas anticipadas a través de la web oficial del evento .

Por otro lado, del 16 al 18 de mayo, Málaga acogió el Pizza Fest, un evento que reunió a las mejores pizzerías de la ciudad para ofrecer a los asistentes una experiencia culinaria única. Durante tres días, los visitantes pudieron disfrutar de una amplia variedad de pizzas artesanales, elaboradas con ingredientes de alta calidad y técnicas tradicionales. El festival también incluyó talleres, showcookings y música en vivo, creando un ambiente animado y acogedor para todos los público Turismo y gastronomía: una alianza estratégica

Así, sea con una tortilla en la mano, una pizza o un campero, Málaga vuelve a demostrar que la gastronomía no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma de una ciudad que quiere llenar de vida, alegría y experiencias los estómagos de sus ciudadanos.

