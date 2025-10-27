Suscríbete a
VIOLENCIA MACHISTA

La llamada de una madre para proteger a sus hijos: «Su padre dijo que le iba a romper el cuello»

Sara acaba de ganar la patria potestad de su hijo menor con una sentencia que narra un infierno de malos tratos del padre al niño, a su hermano mayor y a la madre

Sara en su casa durante la entrevista con ABC
Sara en su casa durante la entrevista con ABC J.J.m.
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Marbella

Sara tiene miedo. Pánico. Está desesperada. Una sentencia del Juzgado de Violencia de la Mujer 1 de Marbella acaba de darle la patria potestad de su hijo pequeño, así como la guarda y custodia. Además, suspende el régimen de visitas del padre sobre el pequeño. ... Tras un calvario de supuestos malos tratos tiene una primera victoria. Sus hijos no tendrán que ver a su padre, pero eso la inquieta. «Amenazó con romper el cuello al niño si no lo veía», afirma esta madre a ABC.

