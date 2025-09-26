Suscríbete a
La Junta se vuelca con la industria del videojuego: prepara 600.000 euros en ayudas al sector

El Centro de Emprendimiento Digital de Videojuegos y Contenidos Digitales «El Banco» en Jaén cuenta con 1,8 millones de inversión pública

El Consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, desvela ayudas a la industria del videojuego
El Consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, desvela ayudas a la industria del videojuego Alejandro Trujillo
Málaga

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha situado en primer plano la línea «videojuego» por 600.000 euros para microempresas, startups y autónomos, y ha defendido que la Junta de Andalucia «quiere apostar por este sector» con una estrategia que ... combina ayudas, acompañamiento e internacionalización. «Jugamos en la Champions, y necesitamos ofrecer una inversión de ese calibre», ha afirmado.

