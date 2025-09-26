La Junta se vuelca con la industria del videojuego: prepara 600.000 euros en ayudas al sector

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha situado en primer plano la línea «videojuego» por 600.000 euros para microempresas, startups y autónomos, y ha defendido que la Junta de Andalucia «quiere apostar por este sector» con una estrategia que ... combina ayudas, acompañamiento e internacionalización. «Jugamos en la Champions, y necesitamos ofrecer una inversión de ese calibre», ha afirmado.

Esa línea de incentivos ya se había diseñado en coordinación con el Polo de Contenidos Digitales de Málaga, con el fin de impulsar el desarrollo y la consolidación de estudios. El paquete de proyección exterior también está definido: Andalucía TRADE había fijado para 2025-2026 subvenciones de hasta el 100% de los gastos de acciones internacionales, con un tope habitual de 50.000€ por proyecto.

En materia de infraestructuras y acompañamiento, la Junta viene impulsando el Centro de Emprendimiento Digital de Videojuegos y Contenidos Digitales «El Banco», en Jaén, con una inversión pública aproximada de 1,8 millones de euros a través de la Agencia Digital de Andalucía. El objetivo era fortalecer la red de incubación y acelerar proyectos en toda la comunidad, con Málaga como palanca por su ecosistema y Jaén como nodo especializado.

El marco estratégico también estaba trazado: la estrategia andaluza del audiovisual incluía desde el principio a los videojuegos y a la realidad virtual como ámbitos a impulsar, mientras que las líneas horizontales de TRADE, I+D, inversión y digitalización, se mantenían abiertas al sector sin carácter exclusivo. Este esquema permitía a los estudios combinar la línea específica con instrumentos transversales según su fase de crecimiento.

En sus declaraciones este 26 de septiembre en el Cómic-Con de Málaga, Sanz ha vinculado ese despliegue con la agenda de eventos y la promoción exterior y ha anunciado que en noviembre se celebrará en Málaga un encuentro internacional del sector, IRIS Games. «Andalucía está entre las tres primeras comunidades por actividad, y tiene que acoger grandes eventos», ha subrayado.

La comparación con etapas anteriores es clara. Bajo gobiernos del PSOE hasta 2019 hubo apoyo e incubación, se firmó el acuerdo PlayStation Talents con Andalucía Emprende en 2016, se respaldó a una treintena de empresas y presencia en Gamepolis 2018, además de las colaboraciones acordadas con EVAD en formación y emprendimiento, pero no constó una línea autonómica específica de subvenciones al videojuego publicada en el BOJA. La diferencia ahora radica en contar con una convocatoria propia, dotada y calendarizada, y en la coordinación explícita con los polos del sector.

Este despliegue, ya conocido en sus líneas maestras y reforzado hoy por el mensaje político, consolida una apuesta integral por la industria del videojuego: financiación específica (600.000 euros), acompañamiento («El Banco», 1,8 millones), ventana exterior (TRADE 2025-2026) y un marco estratégico que alinea prioridades y recursos. El reto inmediato pasa por traducir esa arquitectura en producción comercial, empleo cualificado y presencia estable de estudios andaluces en los principales lanzamientos del mercado.