SALUD

La Junta adjudica a Sando, OHLA y Vialterra el nuevo hospital de Málaga por 543,3 millones

El plazo de construcción del complejo, que contará con 815 habitaciones, es de 75 meses

El mayor hospital de Andalucía y una nueva línea de metro para dar servicio a medio millón de personas en Málaga

Recreación del Tercer Hospital de Málaga
Recreación del Tercer Hospital de Málaga ABC
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Málaga

Es una de las obras más esperadas para mejorar la red hospitalaria de Andalucía: se ha hecho esperar pero ya está aquí. La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha anunciado este martes que ha adjudicado a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ... la construcción del nuevo Hospital de Málaga, así como la concesión de las obras y explotación de los aparcamientos a la Unidad Temporal de Empresas (UTE) Sando-OHLA-Vialterra, con un plazo de ejecución de 75 meses.

