Juanma Moreno: «Me inquieta que en el futuro a un niño no lo inviten a un cumpleaños porque es de otro bando»

La «polarización excesiva» de la vida política tiene consecuencias que ya trascienden el debate parlamentario y amenazan con infiltrarse en lo cotidiano. Esa es la tesis y la principal «inquietud» que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha compartido este ... viernes 14 de noviembre en Málaga durante la presentación de su libro, 'Manual de convivencia' (Editorial Espasa). Ante un auditorio de unas 300 personas, el líder popular lanzó su advertencia más personal: «Me preocupa el día en el que no inviten a un niño a un cumpleaños porque es de otro bando».

El acto, celebrado en el salón de actos de la sede de Unicaja Banco, se planteó como una «conversación amable» en la que Moreno desgranó su visión de la política y compartió algunas de sus reflexiones más personales. Su libro, ha explicado, es un «ensayo político» sobre la «dureza» y lo «áspero» de la crispación actual. «Conversar es algo que necesita la sociedad española. Ahora lo que se lleva es gritar de la manera más fea posible y sin reflexionar», ha afirmado.

La presentación, moderada por la periodista Carmen Millán y en la que también participó la campeona del mundo de kárate María Torres, contó con una nutrida representación institucional y social. Entre los asistentes se encontraban el consejero delegado de Unicaja, Isidro Rubiales, y el director general de Fundación Unicaja, Sergio Corral; las consejeras de Economía, Carolina España, y de Empleo, Rocío Blanco; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, y el presidente de la Diputación, Francisco Salado.

Representantes institucionales acompañan a Moreno en su presentación ñito salas / SUR

El formato de charla con la karateka malagueña dio pie a paralelismos entre el deporte y la política. A la pregunta de quién recibía más golpes, Moreno diferenció: «Los golpes físicos se los lleva ella. Pero los emocionales, yo».

El presidente ha confesado la dureza de la vida pública: «En la vida política te llevas muchos sinsabores, agravios, descalificaciones, que te hacen daño. A veces se dicen mentiras que te llevan a desgarrarte». Según Moreno, esto le ha llevado a construirse «una coraza», algo que, en su opinión, «no es bueno».

Moreno también ha recordado su llegada al liderazgo del PP andaluz en 2014, cuando el PSOE era «todopoderoso» y en su propio entorno «decían que era imposible una alternativa». Ha admitido que esas opiniones fueron «erosionando» su autoestima, pero se sobrepuso: «Sólo pueden los que creen que pueden y siempre he creído que podía ser presidente de la Junta de Andalucía. Por eso abandoné una carrera en Madrid donde podía haber sido ministro».

La «embriaguez» del poder

En uno de los momentos más personales de la charla, el presidente ha reflexionado sobre los riesgos del cargo. «Ser presidente de Andalucía te puede embriagar», ha aseverado. Lo ha justificado explicando que le convierte en «una de las personas más importantes del país» y que, »llames a quien llames«, enumerando a presidentes del Ibex-35 o al jefe del Estado, «se va a poner al teléfono».

Según Moreno, esa sensación «te hace perder el rumbo». Su remedio: «Rodilla al suelo», hablar con la familia y ser consciente de que el cargo tiene «fecha de caducidad».

También ha hecho una revelación sobre su gestión del estrés: «Yo lo que hago es 'mindfulness'. He hecho cursos de meditación». Ha defendido que «los políticos deberían ser más honestos consigo mismos y pedir ayuda en términos de salud mental alguna que otra vez».

Una asistente a la presentación examina el interior del libro de Juanma Moreno Ñito salas / SUR

El presidente ha dedicado la parte final de su intervención a elogiar la gestión de Málaga, dirigida por Francisco de la Torre. «El desarrollo de Málaga y el éxito que tiene no es fruto de la casualidad, sino de la concienzuda planificación», ha subrayado.

Aunque ha reconocido que la ciudad «tiene problemas de crecimiento», ha añadido: «Yo prefiero tener problemas fruto del éxito que como consecuencia de un fracaso». En este punto, ha lanzado la única crítica al Ejecutivo central: «Vamos por detrás de las necesidades de la ciudad. Qué pena que el Gobierno no nos eche una mano».

El acto concluyó con una larga fila de asistentes esperando la firma de sus ejemplares, una tarea a la que el presidente se dedicó durante más de una hora. En la recta final de un lluvioso viernes, Juanma Moreno cerró así en Málaga un capítulo más de la presentación de su 'Manual de convivencia', reforzando su mensaje de diálogo frente a la «dureza» que, según lamentó en la charla, define la política actual.