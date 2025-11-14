Suscríbete a
ABC Premium

Manual de convivencia

Juanma Moreno: «Me inquieta que en el futuro a un niño no lo inviten a un cumpleaños porque es de otro bando»

El presidente de la Junta, arropado por unas 300 personas en la presentación de su libro en Málaga, lamenta la «polarización excesiva» y la «dureza» de la política actual

Juanma Moreno refuta al sanchismo en su primer libro: 'Manual de convivencia'

Juanma Moreno durante la presentación de su libro
Juanma Moreno durante la presentación de su libro ñito salas / SUR

J. J. Madueño y Alejandro Trujillo

Málaga

La «polarización excesiva» de la vida política tiene consecuencias que ya trascienden el debate parlamentario y amenazan con infiltrarse en lo cotidiano. Esa es la tesis y la principal «inquietud» que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha compartido este ... viernes 14 de noviembre en Málaga durante la presentación de su libro, 'Manual de convivencia' (Editorial Espasa). Ante un auditorio de unas 300 personas, el líder popular lanzó su advertencia más personal: «Me preocupa el día en el que no inviten a un niño a un cumpleaños porque es de otro bando».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app