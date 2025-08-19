Un joven apuñala a un portero tras una discusión en una caseta en la Feria de Málaga El agresor, de solo 18 años, arremetió contra el personal de seguridad con un cuchillo pequeño

Discutió con uno de los porteros de El Embrujo y lo apuñaló. La Policía Local de Málaga ha detenido a un joven de 18 años en relación con la agresión a este miembro de la seguridad de esta caseta del Real del Cortijo de Torres de la Feria de Málaga.

Sobre las 05.30 horas de este pasado lunes, el agresor con sus amigos estaban en la puerta de la caseta. En esa bronca, uno los jóvenes del grupo clientes que se encaró con la seguridad sacó un cuchillo y arremetió contra los porteros. En las acometidas alcanzó a uno de ellos. La puñalada fue en el costado.

Según informa Diario Sur, uno de los compañeros del portero herido estuvo también a punto de ser apuñalado. Sin embargo, este segundo logró esquivar la agresión por unos centímetros.

Fueron los propios vigilantes los que persiguieron al sospechoso hasta darle alcance. Luego lo retuvieron hasta que llegó la Policía Local. Era una de las patrullas que está destacada en el Real en labores de seguridad. Los agentes había visto como los portero perseguían y alcanzaban al supuesto agresor.

El personal de seguridad de la caseta explicó a los policías locales que el joven era, presuntamente, el autor del apuñalamiento a un portero de la caseta. Finalmente, la Policía Local detuvo al sospechoso e intervinieron el arma empleada. Era un cuchillo de pequeñas dimensiones que había tirado en su huida.

Mientras tanto, los sanitarios desplazados al lugar de la agresión cortaron la hemorragia y se llevaron al portero al hospital, donde le han cosido la herida. Su vida no corrió peligro en ningún momento.