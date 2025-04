Jesús El Rico libera a dos hermanos condenados por narcotráfico

Dos hermanos de Málaga, Salvador y Jesús, condenados a tres años y un día de prisión por tráfico de drogas, recibieron ayer el indulto de Jesús El Rico en Málaga. Su condena expiraba el 15 de noviembre de 2025, pero ya están en la calle. No tendrán que volver al Centro de Inserción Social Evaristo Martín. Con la bendición del Cristo en la Plaza del Obispo de Málaga, los dos presos quedaron en libertad. Se volvió a cumplir la tradición, la que lleva a la puerta de la Catedral cada Miércoles Santo para que un preso pueda rehacer su vida tras el paso por la cárcel, para otorgar la bendición a una nueva vida. Un día antes de la procesión llegaron los dos indultos del Consejo de Ministros.

De este modo, congregadas todas las autoridades eclesiásticas, civiles y militares en la puerta de la Catedral se procedió a la firma de las actas de libertad por parte de los implicados. Primero los dos presos que iban a recibir la libertad. Luego los representantes de las instituciones. Tras esto, sonó el himno nacional para que el Cristo moviera la mano derecha, con la que sujeta la cruz que lleva sobre su hombro para dar la bendición a los presos con Málaga como testigo.

Con toda la cofradía de rodillas ante la bendición de su Sagrado Titular, El Rico hizo la señal de la cruz para bendecir a todos. Al acabar ese momento los dos hermanos quedaron en libertad. Pasaron a formar en el cortejo procesional por las calles de Málaga con una vela, vestidos de negro y encapuchados, fueron delante del trono.

Liberar a más de una persona es una rareza histórica que pocas veces se da, pero que tiene precedentes. En 2021, tras la pandemia, la liberación dentro de la Catedral y casi a puerta cerrada por las medidas contra el covid, se produjo con tres reos. Fue la primera vez que el Cristo liberó a más de una persona en el Miércoles Santo.

Jesús «El Rico» siempre había liberado a un preso cada Miércoles Santo desde 1759. La historia cuenta que es porque hubo un tiempo en el que la epidemia mermó la población malagueña. En esos momentos, en la cárcel de la ciudad, que se encontraba en la Plaza de la Constitución, hubo un motín movido por la fe. Los presos escaparon, fueron a la iglesia de Santiago, para sacar a Jesús «El Rico» en procesión.

Después del recorrido lo dejaron en el templo y volvieron a la cárcel. Regresaron todos menos uno, pero no escapó. El devoto reo agarró la cabeza de Juan «el degollado», que está a los pies del Cristo, y se fue junto a un compañero enfermo de peste. El mito cuenta que aquel apestado sanó y que, con la vuelta del último preso a la prisión, la epidemia desapareció.

Los dos liberados hablan con el hermano mayor de El Rico F. Silva

Fue entonces cuando el Corregidor de la ciudad lo comunicó al Rey y Carlos III concedió esta gracia al Cristo. «En virtud de la pragmática real póngase en libertad un preso», expone el documento. Y así ha sido hasta ahora, salvo en el 2017, que el único año en el que Jesús El Rico ha salido en procesión sin conceder la libertad a penada, como era deseo de Carlos III.

Ese año, el Viernes de Dolores, el Consejo de Ministros rechazó la terna de candidatos. No se concedió ninguno de los indultos propuestos para la liberación tras la bendición del Cristo. Aquel año se consideró inadmisibles las candidaturas de dos reos condenados por delitos de narcotráfico y la de un antiguo trabajador de la Empresa Municipal de Transportes de Málaga, que cumplía pena por estafa. Para el Gobierno no se cumplían los requisitos necesarios para este indulto y, finalmente, pese a las búsquedas de candidatos a contrarreloj, ese año no cumplió una tradición.

Tras conocerse que las candidaturas habían sido denegada, el Gobierno entonces lanzó la propuesta de «liberar» a un reo con un delito menor, concediéndole un tercer grado o libertad condicional, más un permiso extraordinario mientras el expediente para el indulto se ponía en marcha. Esa no era la tradición ni el favor real concedido a este Cristo. «La propuesta que se nos ofrece es una forma de distorsión del acto», sentenció entonces el hermano mayor y no hubo liberación. Este año ha habido dos.