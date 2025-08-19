El accidente ha tenido lugar en la avenida Juan Carlos I de Marbella

Investigan la muerte de un joven de 17 años en un accidente de tráfico en Marbella Un ciudadano alertó a emergencias a última hora de la noche de este lunes al encontrar a un chico herido en la calzada

Un joven de 17 años ha perdido la vida en la noche de este pasado lunes en un accidente de tráfico ocurrido en Marbella (Málaga) y cuyas circunstancias se están investigando.

Según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, recibió la llamada de un ciudadano sobre las 23,40 horas para indicar que había un chico herido en la calzada junto a una moto, en la avenida Juan Carlos I, en la zona de Los Monteros.

El centro de coordinación activó a la Policía Local, a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los servicios médicos han confirmado al 112 el fallecimiento del joven, sobre el que no ha trascendido más información sobre cómo se ha producido este suceso.

