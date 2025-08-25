Intoxicación alimentaria en la Feria de Málaga: 10 personas son atendidas al presentar síndromes gastrointestinales El Clínico precisa que solo trató a cuatro miembros de una familia y que no puede confirmar que el origen sea de un puesto concreto

En la madrugada del domingo, a las 2.50, en el Real de la Feria de Málaga, el 061 requirió a una unidad de la Policía Local por una familia, dos adultos y dos menores, en estado de intoxicación alimentaria en la avenida de las Malagueñas. Según el Ayuntamiento, los afectados manifestaron que habían consumido en un puesto de patatas asadas de la calle Paquiro y, poco después, comenzaron con vómitos y diarrea. El 061 informó de más personas atendidas en el Hospital Clínico, hasta al menos diez asistencias en total por los servicios sanitarios.

El Hospital Clínico ha indicado que solo han sido cuatro casos de una misma familia, todos con síndromes gastrointestinales y ya con el alta. Además, ha señalado que no está nada claro que los cuadros se deban al consumo de productos de ese puesto en concreto de la Feria y ha trasladado la información a medicina preventiva por si se detectaran más casos. Las fuentes hospitalarias descartan que sea una situación grave, ya que hasta el momento no hay más personas que hayan acudido al centro hospitalario quejosas de la misma patología, y que pongan el foco en el mismo establecimiento del Real.

Por su parte, el Ayuntamiento de Málaga ha añadido que el establecimiento señalado ya estaba desmontado cuando acudió la Policía Local, por lo que no se pudo realizar inspección en ese momento. El puesto está identificado y se remitirá informe al organismo sanitario competente.

