Hallan en el mar de Alborán una de las mayores concentraciones de coral naranja y praderas marinas mejor conservadas del Mediterráneo

Investigadores del IEO de Málaga hallan en las Islas Chafarinas un enclave único amenazado por la pesca ilegal y una piscifactoría marroquí

La Junta de Andalucía impulsa con 52 millones la llegada del Metro al nuevo hospital de Málaga

Coral naranja descubierto en las Islas Chafarinas del Mar de Alborán
Coral naranja descubierto en las Islas Chafarinas del Mar de Alborán IEO
Alejandro Trujillo

Málaga

El fondo del mar de Alborán guardaba un secreto que se creía perdido. Un equipo de científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO), liderado desde el Centro Oceanográfico de Málaga, ha descubierto en las aguas de las Islas Chafarinas una de las praderas ... marinas mejor conservadas y de mayores dimensiones de todo el Mediterráneo español.

