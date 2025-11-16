Suscríbete a
Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el puerto de Benalmádena

El cuerpo de un hombre estaba flotando en el agua del pantalán 3 de Puerto Marina

El pantalán donde halló el cadáver
El pantalán donde halló el cadáver 112/Google maps

ABC

Málaga

El cadáver de un hombre ha sido hallado esta mañana en el puerto de Benalmádena (Málaga), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

A las 8. ... 45 horas de este domingo, el servicio de Emergencias ha recibido la llamada de un particular que divisaba un cuerpo inerte flotando en el agua, en el pantalán 3 de Puerto Marina, el puerto deportivo de Benalmádena.

