La guerra sucia del PSOE contra el edil de turismo de Málaga por una denuncia falsa por malos tratos

La Justicia archiva el caso mientras el PP exige aclarar la filtración de datos reservados del sistema Viogen

Florido, en una imagen de archivo, en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de la capital
J. J. Madueño y Alejandro Trujillo

Málaga

Dos años de incertidumbre y desgaste personal han pasado hasta que Jacobo Florido Gómez, concejal de Turismo y Promoción de la Ciudad en el Ayuntamiento de Málaga, ha visto archivada la denuncia por supuestos malos tratos presentada por su expareja. La ... magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga ha decretado el sobreseimiento de la causa al no hallar indicios de delito ni documentación médica que sustente las acusaciones.

