De la Guerra del Rif a la División Azul: las joyas del desconocido Museo de Historia Militar de Málaga

Hace solo un año que Javier Chaos (Madrid, 1982) decidió compartir con el mundo su pasión por lo que se conoce como 'militaria'. Fue un regalo de su abuelo y las charlas en el pueblo sobre su paso por la Guerra Civil la que despertaron en él un interés especial por la historia militar y todos los artículos y objetos relacionados con ella. Ahí arrancó un viaje de 23 años en los que ha ido recopilando infinidad de tesoros que hoy se pueden apreciar en el Museo de Historia Militar de Málaga, un joyero desconocido en pleno centro de la capital que acaba de renovar su colección permanente.

«Siempre me ha gustado compartirla con la gente, contar la historia de cada pieza y ponerla en contexto», confiesa Chaos a ABC. El director del espacio expositivo, ubicado en un local de 140 metros cuadrados en la Plaza de San Francisco, se decidió en diciembre de 2021 a sacar a la luz su colección privada y regalar un viaje al pasado narrando la historia de las Fuerzas Armadas de España desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX a través de los uniformes, banderas, condecoraciones, armas y arte militar con los que ha podido hacerse en los últimos años.

Las limitaciones de espacio solo le han permitido mostrar una pequeña selección de los que almacena en sus fondos, aunque las piezas seleccionadas no dejan indiferentes. «Hemos puesto lo más importante para poder explicarlo bien; no tenía sentido poner 500 uniformes en dila que al fina no te dicen nada», sostiene.

En la sala se pueden observar hasta 50 atuendos, con sus respectivos complementos, condecoraciones y medallas, pero también fotografías, la historia de cada artículo, baúles, alforjas, cartucheras, gorrillos y culatas de fusiles.

Bajo el título 'Las tres coronas', la muestra se divide en tres secciones. Por un lado, 'La corona real', de la época de Alfonso XIII, que comprende desde 1898 a 1931 y repasa la historia de la infantería, artillería, caballería, los húsares o el Estado Mayor. A esta le sigue la Corona Mural, que abarca la época de la Segunda República (1931-1939) con la transformación de los uniformes alfonsinos, para pasar a la Guerra Civil y las etapas posteriores (1936-1948) recorriendo el levantamiento militar en Africa, la propia contienda civil y la inmediata posguerra con la participación de la división azul.

Javier Chaos junto a una de las piezas expuestas F. Silva

De entre todas las piezas, la más especial para Chaos es la de un malagueño que empezó como soldado raso en el Ejército y acabó como general de brigada. «Estuvo en Cuba, en África y en todos los eventos que sucedieron en España», explica, «incluye el uniforme con sus condecoraciones, fotografías y hasta el fajín bordado con el escudo de Málaga y la bandera de España, porque también fue diputado por la provincia».

Uno de los objetivos que ha perseguido el coleccionista con este museo es vincular la muestra con la historia militar de Málaga, su ciudad de acogida. «Aunque lo que colecciono tiene un carácter nacional, estamos en Málaga y había que relacionarlo», señala, «esta ciudad tuvo un papel muy importante en la guerra de África, el desastre de Annual, la guerra del Rif...La mayoría de barcos entraban y salían de aquí y también estaba el hospital de campaña».

Tal es el tributo a este vínculo de la capita con el conflicto al otro lado del mar de Alborán que lo primero que se encuentra el visitante al llegar al museo es un tapiz del siglo XIX bordado con el escudo de Málaga y dos leones de bronce, «iconografía representativa» de aquel conflicto.

«En España somos pocos coleccionistas y las mejores colecciones están en casas» sostiene Javier Chaos, que lamenta el tabú que aún gira en torno al tema militar por cuestiones ideológicas. «Muchos tienen miedo de qué pensarán, por eso la gente se cuida mucho de lo que enseña, pero en realidad esto consiste en contar una historia, para mí son fondos culturales y forman parte del patrimonio español. Tenerlos guardados en un armario cogiendo polillas no me parecía la mejor opción», subraya.

La muestra, denominada 'Las tres coronas', está dividida en tres secciones F. Silva

La ilusión del madrileño es poder contar con un local más grande o colaborar con alguna institución para poder compartir más piezas con los malagueños y turistas, muchos de ellos internacionales, que ya han pasado por las instalaciones en la corta vida del museo.

El espacio tiene una vocación didáctica y Chaos confiesa que le gustaría exponer una recreación, por ejemplo, del Campamento Benítez en los años 20 o reconstruir parte del hospital de campaña que acogió el Castillo de Gibralfaro durante la guerra africana. «Que la gente pudiera ver todo eso no sólo a través de los uniformes, sino sintiéndose dentro», indica.

El museo permanece abierto de martes a sábados de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas y los domingos de 10.00 a 14.00 horas, con un precio de 5 euros la entrada y visita guiada.