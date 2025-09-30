Golpe al narco en Andalucía: La Policía intercepta 11.000 kilos de hachís en Málaga

La Policía Nacional ha asestado un duro golpe al narco en Andalucía en dos operaciones paralelas con dos vehículos detenidos en Málaga. En total se han interceptado 11.000 kilos de hachís procedentes de Marruecos. La operación ha sido compleja y ha tenido ... la colaboración de la Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos y de sus autoridades judiciales.

La investigación se inició el pasado mes de julio con un intercambio de información de la Policía Nacional con la Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos. Detectaron una posible organización criminal con vínculos en España y Marruecos, la cual podría estar preparando un vehículo de mercancías para transportar hachís entre los puertos de Tánger y Algeciras.

Realizadas las primeras comprobaciones, se lograron detectar el día 10 de este mes en Málaga un camión con remolque frigorífico el cual había llegado a Algeciras el día anterior. Utilizaba dos vehículos lanzadera como medida de seguridad para asegurar la mercancía, al poder detectar con anterioridad cualquier presencia policial.

Los investigadores descubrieron que la carga que transportaba el camión eran palés de melones y que los mismos camuflaban un total de 9.300 kilos de hachís. Por todo ello se procedió a la intervención del camión con su remolque frigorífico, además de los dos turismos. La Policía detuvo a seis personas, que ingresaron en prisión como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas.

En una operación paralela, iniciada el pasado mes de agosto, se tuvo conocimiento de que un individuo iba a utilizar una furgoneta cargada de muebles para transportar sustancia estupefaciente desde el puerto de Tánger con destino Algeciras.

Segunda operación

Avanzadas las pesquisas, el día 5 de este mes los investigadores localizaron en Málaga el vehículo tras desembarcar en el puerto gaditano. En su trayecto detectaron la presencia de un vehículo lanzadera con dos ocupantes, que se utiliza como medida de seguridad para alertar de cualquier presencia o control policial en torno al desplazamiento de la droga y así buscar rutas alternativas y evitar ser detectados.

Una vez interceptada la furgoneta descubrieron que transportaba muebles, en cuyo interior ocultaban la sustancia estupefaciente en fardos de arpillera y en paquetes envueltos en plástico, así como en dobles fondos en el suelo de la misma.

Finalmente la operación finalizó con la intervención de 1.825 kilos de hachís, más de 14.000 euros, cuatro vehículos, ocho teléfonos móviles y la detención de cuatro personas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas, que fueron enviados a prisión.