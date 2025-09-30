Suscríbete a
Golpe al narco en Andalucía: La Policía intercepta 11.000 kilos de hachís en Málaga

Un camión y una furgoneta fueron interceptados en Málaga tras desembarcar en Algeciras procedentes de Tánger

Primero se incautaron 9.300 kilos de hachís y luego otros 1.825; los dos transportes llevaban vehículos de seguridad

Vista aérea de los cargamentos de droga incautados
Vista aérea de los cargamentos de droga incautados ABC
J. J. Madueño

Málaga

La Policía Nacional ha asestado un duro golpe al narco en Andalucía en dos operaciones paralelas con dos vehículos detenidos en Málaga. En total se han interceptado 11.000 kilos de hachís procedentes de Marruecos. La operación ha sido compleja y ha tenido ... la colaboración de la Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos y de sus autoridades judiciales.

