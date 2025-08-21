Suscríbete a
La corrupción socialista de Estepona impide 19 años después construir 1.500 VPO

El Ayuntamiento se ve legalmente obligado a continuar tramitando planes parciales procedentes de los años de Astapa, donde cargos públicos fueron condenados por cohecho pasivo y prevaricación

Foto del pleno del Ayuntamiento de Estepona donde se dio cuenta del problema
Foto del pleno del Ayuntamiento de Estepona donde se dio cuenta del problema Ayuntamiento de estepona

J. J. Madueño y Alejandro Trujillo

Málaga

Más de 5.000 viviendas privadas previstas y 1.527 protegidas que nunca se reservaron: esas son las cifras que el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha puesto sobre la mesa en el pleno municipal celebrado este pasado jueves. Según ha explicado el equipo ... de gobierno, trece planes parciales tramitados entre 2005 y 2007, bajo mandatos locales socialistas, se aprobaron con la ordenación pormenorizada adelantada y quedaron así exentos de reservar el 30% para VPO que fija la normativa andaluza.

