La corrupción socialista de Estepona impide 19 años después construir 1.500 VPO

Más de 5.000 viviendas privadas previstas y 1.527 protegidas que nunca se reservaron: esas son las cifras que el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha puesto sobre la mesa en el pleno municipal celebrado este pasado jueves. Según ha explicado el equipo ... de gobierno, trece planes parciales tramitados entre 2005 y 2007, bajo mandatos locales socialistas, se aprobaron con la ordenación pormenorizada adelantada y quedaron así exentos de reservar el 30% para VPO que fija la normativa andaluza.

Son los años de Astapa, cuyas detenciones se produjeron en 2006. Un caso de corrupción urbanística que, después de casi dos décadas de proceso llegó a juicio y quedó con 31 absueltos y condenas menores. Las dilaciones indebidas tuvieron mucho que ver en que nadie entrara en prisión.

El entonces alcalde del PSOE solo fue condenado a cinco meses de suspensión para cargo público y multa de 40.000 euros el año pasado. No hubo prisión para nadie 18 meses después de estallar el caso conocido como 'la pequeña Malaya'.

El Consistorio sostiene que esta decisión política de hace dos décadas, bajo sospecha, explica por qué hoy la ciudad no puede exigir vivienda protegida en esos ámbitos, pese a que la demanda social es creciente. La teniente de alcalde de Fomento, Infraestructuras y Turismo, Ana Velasco, recordó además que la ley obliga a seguir desarrollando esos sectores, aunque carezcan de cupo protegido.

La LOUA fija un mínimo del 30% de edificabilidad para VPO en cada sector residencial, pero la Junta precisó posteriormente que quedaban exentos los ámbitos con aprobación inicial de la ordenación pormenorizada anterior al 20 de enero de 2007. Esa fecha-llave está recogida por la Instrucción 10/2019 de la propia Consejería, que desarrolla la disposición transitoria introducida por la Ley andaluza 13/2005. El encaje jurídico explica por qué los responsables socialistas pudieron dejar sin reservas aquellos planes y por qué hoy no cabe imponerlas.

Una decisión que complica el futuro urbanístico

Velasco acusó a los anteriores responsables de «agilizar en tiempo récord» trámites en beneficio de los promotores para librarles de la obligación de reservar VPO, insistiendo en que esa decisión política tiene hoy efectos muy concretos: frena la vivienda asequible en trece sectores y compromete la capacidad del Ayuntamiento para responder a la demanda. «Es otro lastre urbanístico que heredamos y que, por ley, debemos continuar tramitando», reiteró en el pleno.

Mientras tanto, la Junta de Andalucía ha abierto vías para recuperar suelo destinado a vivienda protegida. El Decreto-ley 1/2025 permite autorizar uso residencial protegido en equipamientos y en solares de oficinas o alojamiento turístico sin modificar el planeamiento cuando se cumplan condiciones, priorizando el alquiler. El Gobierno local ya ha iniciado la identificación de parcelas públicas para acogerse a estas medidas.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha recordado que destinó una parcela municipal a la construcción de 110 VPO en el sector de Juan Benítez para favorecer el acceso a la vivienda a las personas que lo necesitan y que, actualmente, se está trabajando en otra promoción en el sector de Camino de Cortes.

El bloqueo actual de VPO en los trece sectores no es un accidente, sino la consecuencia directa de decisiones del anterior gobierno del PSOE que aprovecharon una exención temporal de la LOUA. Ahora, el reto pasa por activar al máximo las herramientas autonómicas vigentes para compensar aquella pérdida de suelo protegido y priorizar VPO en alquiler allí donde la ley lo permite.