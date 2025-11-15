Suscríbete a
La Fiscalía pide inhabilitar al exalcalde socialista de Almogía tras cinco causas archivadas

A Cristóbal Torreblanca le queda todavía una causa pendiente de las siete que se le abrieron por delitos urbanísticos

Cristóbal Torreblanca en una imagen de archivo
Cristóbal Torreblanca en una imagen de archivo SUR
J. J. Madueño

Málaga

La Fiscalía de Málaga pide inhabilitar al exalcalde socialista de Almogía, Cristóbal Torreblanca. La petición llega en la sexta de las siete causa abiertas contra el regidor por su gestión del urbanismo de esta municipio de Los Montes de Málaga. Hasta ahora ya se ... le han archivado cinco causas, pero en esta puede ser condenado a multa e inhabilitación. Aún le quedará pendiente una más.

