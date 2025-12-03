Suscríbete a
La Fiscalía investiga al líder del PSOE de Torremolinos por acoso sexual a otra edil

La presunta víctima denunció por los canales habilitados a Ferraz, pero aún no se ha tomado una decisión sobre ese expediente

Ferraz frena la investigación a Francisco Salazar al desaparecer las dos denuncias internas por presunto acoso sexual

Antonio Navarro, el concejal de Torremolinos denunciado
J. J. Madueño

Málaga

La Fiscalía investiga una denuncia por acoso sexual contra Antonio Navarro, secretario general del PSOE de Torremolinos. Lo hace después de que la denunciante, que fue concejala y peso pesado del partido en la localidad, dieron cuenta a Ferraz por el canal que ... tienen habilitado para estos casos. Después de meses, la denuncia fue registrado en un juzgado de Violencia sobre la Mujer que, según fuentes consultas por ABC, tras admitirla la derivó a Fiscalía.

