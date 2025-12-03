La Fiscalía investiga al líder del PSOE de Torremolinos por acoso sexual a otra edil

La Fiscalía investiga una denuncia por acoso sexual contra Antonio Navarro, secretario general del PSOE de Torremolinos. Lo hace después de que la denunciante, que fue concejala y peso pesado del partido en la localidad, dieron cuenta a Ferraz por el canal que ... tienen habilitado para estos casos. Después de meses, la denuncia fue registrado en un juzgado de Violencia sobre la Mujer que, según fuentes consultas por ABC, tras admitirla la derivó a Fiscalía.

Es allí donde ahora se llevan la pesquisas sobre este asunto, que recuerda al caso de Paco Salazar, exasesor de Pedro Sánchez en Moncloa. Denunciado por también por acoso sexual y contra el que los mecanismos del partido contra para proteger a las posibles no funcionaron, a pesar de la relevancia de Salazar dentro del propio partido, ya que fue miembro de la ejecutiva federal entre 2017 y 2021 y entre 2024 y el pasado mes de julio, que fue apartado por estas denuncias.

En el caso de Torremolinos se investigan las «insinuaciones» de Navarro a su compañera de partido. Ahora mismo el denunciado es concejal en el Ayuntamiento y diputado provincial. La dirección del PSOE de Málaga era consciente de esta situación. Sabían que las denuncias existen, pero es Ferraz el que tiene que poner en marcha los protocolos dentro de comité habilitado contra los acosos sexuales.

Ambas partes se habían pronunciado en ese expediente, pero no había nada decidido sobre el caso. Ahora la investigación de la Fiscalía pone a Navarro en la picota. En los mensajes de WhatsApp filtrados a SUR se incluye una serie de conversaciones comprometedoras para Navarro. En septiembre de 2021 el diputado provincial escribe: «No me esquives, que te quiero meter ficha». Ella trata de reconducir el diálogo, pero insiste: «Yo sé cómo quitarte el dolor de cabeza».

la conversación sigue entre ellos y le dice «lo a gusto que estaríamos ahora con una copa de vino y un sofá». La mujer reprocha la insistencia, pero éste le dice: «Es que estás muy buena». Según relato recogido por este diario le llega a decir: «¿Ese escote lo has tenido siempre?». A lo que ella justifica: «Se me ha olvidado ponerme una camiseta básica». La conversación acaba con un «aunque te pusieras cuello vuelto ibas a estar igual de buena».