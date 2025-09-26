Suscríbete a
El Festival de Cine de Málaga tendrá presencia en la Comic-Con: dos series locales se emitirán cada año en el evento

El acuerdo garantiza también para 2026 títulos de Estados Unidos en el certamen malagueño

Representantes institucionales y directivos de la San Diego Comic-Con Málaga anuncian el acuerdo
Alejandro Trujillo
Alejandro Trujillo

Alejandro Trujillo

Málaga

El Festival de Cine de Málaga y San Diego Comic-Con Málaga han firmado un convenio de colaboración de tres años que fija un intercambio concreto: dos series del Festival de Málaga se presentarán en la Comic-Con que se celebra en Málaga, ... no en San Diego, y, a su vez, dos series estadounidenses se verán en la próxima edición del Festival de Cine de Málaga. La alianza se articulará a través de la sección Play One Series, con programación y actividades compartidas en el ámbito seriéfilo.

