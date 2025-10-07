El fenómeno americano de las subastas de trasteros llega a Andalucía: «Para quienes busquen vivir una experiencia diferente»

Suscríbete a
Una de las subastas organizadas por 'Trasteros Plus'
Irene Cuenca

Sentirse como uno de los concursantes del programa televisivo estadounidense '¿Quién da más?' será posible en Málaga. Esto se debe a que la empresa de almacenamiento Trasteros Plus celebrará una subasta de trasteros.

La cita será el próximo viernes 24 ... de octubre a las 16.00 horas en su centro, ubicado en la avenida de Juan XIII. El evento permitirá pujar por más de veinte trasteros abandonados.

