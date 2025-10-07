El fenómeno americano de las subastas de trasteros llega a Andalucía: «Para quienes busquen vivir una experiencia diferente»

Sentirse como uno de los concursantes del programa televisivo estadounidense '¿Quién da más?' será posible en Málaga. Esto se debe a que la empresa de almacenamiento Trasteros Plus celebrará una subasta de trasteros.

La cita será el próximo viernes 24 ... de octubre a las 16.00 horas en su centro, ubicado en la avenida de Juan XIII. El evento permitirá pujar por más de veinte trasteros abandonados.

Sin duda, lo más curioso de esta propuesta es que no se conoce lo que hay dentro del espacio hasta el momento de apertura. El plan «está diseñado para quienes busquen vivir una experiencia diferente» señala la organización. Más de veinte trasteros a subasta El proceso comienza con la apertura del trastero en presencia de todos los asistentes. Después, los participantes disponen de 10 segundos para observar el interior desde la puerta, sin entrar ni tocar nada. Finalmente, el trastero se adjudica al mejor postor, que podrá acceder a su interior tras efectuar el pago correspondiente y retirar los objetos en los días posteriores. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Trasteros Plus (@trasterosplus) La inscripción es necesaria para participar La participación en esta puja está abierta a cualquier persona, simplemente los interesados deben inscribirse previamente en la web oficial de la empresa.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión