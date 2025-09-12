Feijóo se compromete con Andalucía: «haré un contrato como candidato que cumpliré desde Moncloa» Promete que si es presidente del Gobierno no se olvidará de las financiación, las políticas de agua o de los transportes

Alberto Núñez Feijóo ha llegado este viernes a Málaga para comprometerse con Andalucía. Por eso, en la tradicional comida del PP de Málaga de os huevos fritos con patatas en Alhaurín el Grande ha reseñado que antes de las elecciones generales llegará a Andalucía para firmar una serie de compromisos que serán de obligado complimiento. «Vendré como candidato y haré un contrato con Andalucía que cumpliré desde Moncloa», ha aseverado el presidente del PP.

Para Nuñez Feijóo «no hay derecho al maltrato» al que somete el Gobierno de Sánchez la región. «Tomo nota. Lo que se pide es solo una igualdad de oportunidades», ha añadido, antes de anunciar las cinco primeras medidas que pondrá en marcha como presidente para Andalucía.

La primera es mejorar los transportes. «No se puede aceptar que el AVE falle un día si y otro también. El problema es porque el Gobierno funciona mal. Saldrán los tuiteros y los puteros del Ministerio de Transportes entrarán los servidores públicos», ha explicado.

Además, se ha comprometido que si es presidente del Gobierno el ministro de Fomento vendrá cada tres meses a Andalucía para dar información de cómo van las obras en región.

Feijóo adquiere un compromiso con la seguridad y con un refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «Porque hay mucho turismo y porque hay mafias que están destrozando la vida de miles de chavales y llevando la droga al resto de España», ha abundado el presidente del PP, que aseguran que si llega a la Moncloa habrá mejores plantilla, medios y más autoridad para los uniformados. «Los que protegen nuestra libertad y tienen la autoridad para defender los derechos», ha concluido.

El agua también es un compromiso ya adquirido que incluirá en ese contrato. «Hay 118 obras hídricas de competencia del Estado pendientes en Andalucía«, ha contado el presidente del PP, que ha recordado el rescate de las obras de la desaladora de Marbella por parte de la Junta de Andalucía y ha prometido que impulsará un pacto nacional del agua. »Habrá agua en Andalucía, porque no la malgastáis y es necesaria para la población y para el sector agroalimentario«, ha aseverado Feijóo.

La última promesa es por la igualdad entre territorios, tocando la financiación. «Ya esta bien de privilegios y de chantajes, que todos los españoles tenemos que pagar«, ha asegurado el presidente del PP. Por este motivo, ha reseñado ante buena parte del gobierno andaluz» la igualdad en la sistema de financiación. «Equiparar la región a la media de las comunidades del Estado«, ha añadido.

«El gobierno central no puede ser la peor oposición a Andalucía, sino un aliado de Andalucía», ha apuntado el presidente del PP, que cargó contra María Jesús Montero, futura candidata del PSOE en Andalucía: «la ministra del cupo independentista, la subida récord de impuestos y la que no tiene presupuesto no es futuro, sino el pasado de Andalucía».