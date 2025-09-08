Este es el famoso actor de Hollywood que visitará Málaga en septiembre

Málaga se prepara para vivir un acontecimiento histórico en el mundo de la cultura pop. Del 25 al 29 de septiembre, el Palacio de Ferias y Congresos (FYCMA) abrirá sus puertas para acoger, por primera vez en Europa, la San Diego Comic-Con, el evento friki más famoso del planeta. Y lo hará con un invitado de lujo: Arnold Schwarzenegger, el legendario actor de Hollywood y protagonista de películas inolvidables como Terminator, Predator o Desafío total. La visita del también exgobernador de California que marcó a generaciones enteras con personajes como Terminator o Predator será uno de los principales atractivos de la cita.

Arnold Schwarzenegger es el Invitado de Honor en la primera edición de la San Diego Comic-Con Málaga (@comicconmalaga). pic.twitter.com/u1S8shljtH — TerrorActo (@TerrorActo_) September 4, 2025

Una cita histórica para los fans

La Comic-Con original nació en California en 1970 y nunca había salido de allí. Que su primera filial se celebre en Málaga es algo que ni los más optimistas habrían imaginado hace unos años. Aquí habrá de todo, desde charlas con dibujantes y creadores de renombre hasta concursos de cosplay, espacios para gamers, estrenos de películas y, por supuesto, esos pasillos llenos de merchandising que son un paraíso para cualquier fan.

La organización habla de más de 300 horas de actividades y espera superar los 120.000 visitantes. Pero lo interesante es que no se trata solo de copiar lo que se hace en San Diego, sino que habrá guiños constantes a la cultura local, con zonas al aire libre dedicadas a la gastronomía y espectáculos pensados para dar también un toque malagueño a la experiencia.

Schwarzenegger, icono de toda una generación

Que Schwarzenegger sea el invitado principal es será uno de los grandes atractivos. Se trata de un actor que marcó a varias generaciones con frases que todavía hoy se repiten. Verlo en persona, en el marco de la Comic-Con, es un regalo tanto para quienes crecieron con sus películas como para quienes lo descubren ahora a través de plataformas de streaming.

Pero no estará solo. Entre los nombres confirmados están Jim Lee, uno de los dibujantes más influyentes de DC Comics; Jeph Loeb, guionista de Marvel y televisión; y C. B. Cebulski, editor jefe de Marvel Comics. Y en el apartado audiovisual, Disney traerá novedades de 'Tron: Ares' y 'Predator: Badlands', mientras que Lucasfilm presentará la nueva temporada de Star Wars Visions.

Un festival para todas las edades

Uno de los aciertos de esta Comic-Con es que no se centra en un solo público. Habrá espacios para quienes quieren probar videojuegos, para familias que buscan actividades más tranquilas, para cosplayers que llevan semanas preparando sus trajes y hasta para fans del K-pop, con un concurso de baile incluido.

En total, el recinto dispondrá de más de 80.000 metros cuadrados, de los cuales 22.000 estarán al aire libre con atracciones, puestos de comida y conciertos. Todo pensado para que no haga falta salir de allí en todo el día.

Y es que más allá del espectáculo, el impacto económico también es enorme: se calculan más de 44 millones de euros de retorno directoy cerca de 900 empleos generados. Para Málaga, que lleva tiempo posicionándose como ciudad tecnológica y cultural, este evento es casi la confirmación de que puede jugar en las grandes ligas.

Cómo conseguir entrada

Si alguien se quedó sin entrada en las primeras tandas, todavía queda una oportunidad el 10 de septiembre a las 12:00 horas, cuando se liberará un nuevo cupo en VivaTicket. El abono para los cuatro días cuesta 200 euros (50 por jornada más gastos de gestión).

Así que durante unos días, Málaga reunirá a miles de fans llegados de todas partes que estrenarán la primera Comic-Con lejos de San Diego. Y es que se trata del mayor evento friki del mundo, capaz de reunir desde hace años a distintas generaciones en torno a sus múltiples universos. Que esta vez se celebre en Málaga y no en California le da, sin duda, una importancia especial.