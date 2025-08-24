Un fallecido en un accidente entre dos motos y un coche en Málaga
El siniestro se ha producido en la intersección de la Avenida Manuel Agustín Heredia con la calle Córdoba
Un hombre de 45 años de edad ha muerto este domingo en un accidente de tráfico en Málaga, según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. Se ha producido una colisión mortal entre dos motos y un coche.
El siniestro se ha producido en la intersección de la Avenida Manuel Agustín Heredia con la calle Córdoba a las 13:25 horas.
Al lugar han acudido efectivos de Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes solo han podido certificar el fallecimiento de la víctima a su llegada.
