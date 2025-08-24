Un fallecido en un accidente entre dos motos y un coche en Málaga

Un hombre de 45 años de edad ha muerto este domingo en un accidente de tráfico en Málaga, según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. Se ha producido una colisión mortal entre dos motos y un coche.

El siniestro se ha producido en la intersección de la Avenida Manuel Agustín Heredia con la calle Córdoba a las 13:25 horas.

Al lugar han acudido efectivos de Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes solo han podido certificar el fallecimiento de la víctima a su llegada.