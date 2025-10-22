Muere el anciano que se disparó al ser desahuciado de su vivienda en Torremolinos

Un vecino octogenario de origen alemán ha muerto en el Hospital Regional de Málaga (Carlos Haya) después de dispararse en la sien cuando la comitiva judicial acudía a ejecutar el desahucio de su vivienda, situada en un segundo piso de la calle ... Murillo Bracho, en la localidad malagueña de Torremolinos, en el entorno del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, según ha podido saber este periódico.

Fuentes consultadas señalan que, alrededor de las 12.00 del martes 21 de octubre, se presentaron en el inmueble efectivos de la Policía Local y la comitiva judicial para tomar posesión de la vivienda. En ese momento, el hombre habría intentado quitarse la vida con un arma de fuego.

Los servicios de emergencias del 061 trasladaron al herido a un hospital de la capital, donde ingresó en estado muy grave y, ya sobre el mediodía, ha terminado falleciendo pese a la intervención de los facultativos.

Según relatan vecinos, el fallecido llevaba unos cuarenta años residiendo en el domicilio y arrastraba problemas para afrontar los pagos. La vivienda había sido subastada tras el impago de una hipoteca con una entidad bancaria y contaba con un nuevo propietario.

A primera hora de la mañana, los abogados de éste acudieron con un cerrajero, acompañados por la Policía Local. No llegaron a cambiar la cerradura: nadie tenía la certeza de que el anciano permanecía dentro hasta que se escuchó el disparo.

Las mismas fuentes apuntan a que el hombre, viudo desde hace unos meses y padre de tres hijos, habría ejercido como policía en su país de origen. Inicialmente fue evacuado con vida, pero las lesiones resultaron incompatibles con la supervivencia.