Muere el anciano que se disparó al ser desahuciado de su vivienda en Torremolinos

El hombre, de origen alemán, residía desde hace cuatro décadas en Torremolinos y había perdido la vivienda tras una hipoteca impagada

El Hospital Regional de Málaga, donde ha fallecido el anciano
Alejandro Trujillo

Málaga

Un vecino octogenario de origen alemán ha muerto en el Hospital Regional de Málaga (Carlos Haya) después de dispararse en la sien cuando la comitiva judicial acudía a ejecutar el desahucio de su vivienda, situada en un segundo piso de la calle ... Murillo Bracho, en la localidad malagueña de Torremolinos, en el entorno del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, según ha podido saber este periódico.

