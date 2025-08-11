El 'éxodo' por la arena de la playa de los desalojados en Zahara por los incendios La Guardia Civil aconseja a los desalojados ir por la playa y evitar la carretera

La fila de desalojados en Zahara de los Atunes es como un 'éxodo' por la arena de la playa. La Guardia Civil ha aconsejado a lo vecinos irse de la urbanización Atlanterra por la playa, ya que la carretera estaba colapsada. Los vecinos que fueron siendo desalojados atascaron las vías de salida con automóvil. La Guardia Civil, durante los desalojos preventivos aconsejó buscar la vía de la playa. Así, a pie, por junto a la orilla del mar, los vecinos fueron yéndose ante la cercanía del fuego.

La Dirección de la Emergencia ha ordenado el desalojo de los vecinos de la primera línea norte de la Urbanización Atlanterra, del hotel Meliá Zahara y del Hotel Cortijo. Además se ha procedido al alejamiento preventivo de las urbanizaciones Montaña de Los Alemanes y de las localizadas al pie de la Sierra de la Plata, que es donde se originó el fuego.

«Pido máxima precaución en la zona del nuevo incendio de Tarifa y que las personas afectadas sigan todas las recomendaciones, por favor», ha asegurado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien añadió que el fuego «es importante y los operativos están trabajando en la zona». «Seguridad y mucho cuidado. Estamos muy pendientes«, ha aseverado Moreno.

A las 13.45 horas, el teléfono de emergencias 112 ha recibido la primera llamada que informaba del incendio, e inmediatamente se ha puesto en marcha el operativo y se ha activado a efectivos de Infoca, al Grupo de Emergencias de Andalucía, a la Guardia Civil, a los Bomberos, a la Policía Local y a la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma. Desde entonces, se han atendido unas 200 llamadas más de particulares informando del incendio.