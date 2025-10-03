Suscríbete a
El eterno estudio del tren del litoral Mediterráneo andaluz

El primer proyecto data de 1979 y, desde entonces, no se ha puesto una piedra para hacerlo realidad

El Gobierno lleva más de nueve millones de euros en estudios en los últimos diez años

El Gobierno esquiva otra oportunidad de solucionar la movilidad del Mediterráneo andaluz

Un tren de Cercanías en Málaga
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Málaga

El tren del litoral Mediterráneo es una historia eterna de promesas, presión y estudios para aligerar el impacto en las urnas de otro año sin construir la infraestructuras más necesaria para esta parte de Andalucía. No es nuevo. Es así desde 1979. Es la ... fecha del primer proyecto que iba a unir Fuengirola con Marbella. Una conexión por ferrocarril, que se ha estudiado, pero nunca se ha hecho. Lo más cerca que estuvo fue en 2009 cuando Manuel Chaves, como presidente de la Junta de Andalucía, llegó a adjudicar dos tramos, que luego se cancelaron.

