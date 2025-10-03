El eterno estudio del tren del litoral Mediterráneo andaluz

El tren del litoral Mediterráneo es una historia eterna de promesas, presión y estudios para aligerar el impacto en las urnas de otro año sin construir la infraestructuras más necesaria para esta parte de Andalucía. No es nuevo. Es así desde 1979. Es la ... fecha del primer proyecto que iba a unir Fuengirola con Marbella. Una conexión por ferrocarril, que se ha estudiado, pero nunca se ha hecho. Lo más cerca que estuvo fue en 2009 cuando Manuel Chaves, como presidente de la Junta de Andalucía, llegó a adjudicar dos tramos, que luego se cancelaron.

Ahí ya estaba todo planteado, solo había que hacerlos, pero no se hizo. Y el tren volvió a estudiarse. El Gobierno de España ha presupuestado ya 8,4 millones de euros en estudios en los últimos diez años. En 2018 parecía que ya se había acabado esta eterna inversión en comprobar datos. El ministro de Fomento del PP Íñigo de la Serna presentó en Marbella dos alternativas del trazado, avanzando en los estudios geotécnicos y dotando de presupuesto el Documento Inicial Ambiental para llevar el tren hasta Estepona.

Sin embargo, cayó en el olvido. El cambio de Gobierno trajo nuevas mayorías y necesidades de sustentarlas. El tren no se ejecutó. La costa creció y la necesidad hizo que ahora esa línea tuviera que ir hasta Algeciras. Empezó la vieja batalla. La que lleva década sumando estudios como el de Unicaja que cifró el coste de los trazados en 2.500 millones y dijo que, aún así, la inversión hasta Estepona era más que rentable, sobre todo en la parte social de una infraestructura de servicio público.

Demandas de las administraciones, ministros que contestaban con desdén como José Luis Ábalos y otros que no aparecían por la zona como Óscar Puente, mientras decía que «no había un solo papel» sobre este tren. Así se llegó a la primera mesa de movilidad en Málaga a primeros de año. El Gobierno prometió un nuevo estudio. Otro más. Casi un millón de euros para un tren de Nerja a Algeciras. Esos sin presupuestar, no hay Presupuestos Generales del Estado, pero en esas dice que está.

Esta semana se ha vuelto a reunir esa misma mesa sin novedades. «Sólo constata la nula voluntad de avanzar. Nos devuelven al punto de partida y después de haber perdido más de un año», aseguró la consejera andaluza de Fomento Rocío Ruiz. Más duro fue el PP de Málaga. «Una pantomima», la calificó Patricia Navarro. Se acaba un año más con el tren estudio. Así desde 1979, esperando datos, frecuencias, afluencias, tipos de trenes o trazados. Siempre sin saber qué pasará tras las próximas elecciones.