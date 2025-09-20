Miembros de la Policía Nacional durante el dispositivo de búsqueda del hombre en Estepona

Encuentran en Estepona el cadáver de un británico de 65 años desaparecido en agosto, cuando se disponía a mudarse a su país La Policía Nacional está aún pendiente de la confirmación de la identidad del finado, así como de las causas de la muerte

Llevaba en paradero desconocido desde el pasado 15 de agosto. Hasta este sábado, cuando ha sido hallado el cadáver de un ciudadano británico de 65 años en la zona conocida como Paraíso de Estepona, en la ciudad malagueña donde fue visto con vida por última vez hace más de un mes. La Policía Nacional, que había intensificado las tareas de búsqueda en las últimas semanas, aún está pendiente de confirmar la identidad del hombre y las causas de la muerte, cuando se le practique la autopsia.

Según informaron desde el Cuerpo Nacional de Policía, durante todo este tiempo se ha desarrollado una exhaustiva investigación, estudiando los pasos que podría abrir realizado esta persona, un varón de 65 años, hasta el día de que se perdió el rastro.

Su hallazgo ha sido posible en la mañana de este sábado cuando la Policía Nacional, miembros de Protección Civil, Policía Local y bomberos de Estepona se habían desplegado en un amplio dispositivo de búsqueda para dar con el paradero del desaparecido.

Estaba a punto de retornar a su país

Lo más extraño es que su rastro se pierde justo cuando estaba preparando una mudanza para retornar a Reino Unido. Una vez acotados sus últimos movimientos, los investigadores de la Policía Nacional auxiliados por el resto de organismos de seguridad de la localidad habían ampliado la zona de la batida.

En la búsqueda se han valido de drones. Como se trata de un lugar boscoso y de alta maleza el resultado no fue positivo, esta tecnología era de escasa utilizad.