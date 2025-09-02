Encuentran un cadáver en un pozo de Vélez-Málaga e investigan si es un hombre desaparecido Las diligencias de la Policía Nacional tratan de confirmar si se trata del hombre de 52 años

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras hallarse el cadáver de una persona en un pozo de la localidad malagueña de Vélez-Málaga con el fin de determinar si se trata de un hombre desaparecido desde hace varios días en dicho municipio y las causas de la muerte.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes policiales, quienes han apuntado que a lo largo de este martes se le practicará la autopsia al cuerpo, que fue hallado en la tarde de este pasado lunes tras el aviso de una persona.

Asimismo, la Policía Científica realiza las diligencias correspondientes para confirmar si se trata del hombre de 52 años, desaparecido a finales del pasado mes de agosto en dicha localidad y que se había buscado desde entonces.

El cadáver fue hallado por un ciudadano que avisó sobre las 19.30 horas de que había una persona fallecida en un pozo y que creía que podía llevar varios días, según han indicado desde Emergencias 112 Andalucía.

En ese momento, desde el 112 se dio aviso a los servicios sanitarios del 061, a la Policía Nacional, que mantienen una investigación, y a efectivos de bomberos, que fueron los que sacaron el cuerpo del pozo.