Empieza la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: 200 euros de multa para los vehículos sin etiqueta

El Ayuntamiento activa el régimen sancionador tras el periodo de aviso y blinda a los conductores locales, que podrán circular indefinidamente con sus vehículos antiguos

Comienza el segundo año de vigencia de la ordenanza de Movilidad Sostenible en Málaga

Alejandro Trujillo

Málaga

Las cámaras del centro de Málaga han dejado de enviar avisos para empezar a tramitar sanciones. Desde este mes de diciembre, el sistema de vigilancia de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) activa su fase ejecutiva: 200 euros de multa para todo vehículo ... sin etiqueta que cruce el perímetro restringido sin estar empadronado en la capital.

