Empieza la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: 200 euros de multa para los vehículos sin etiqueta

Las cámaras del centro de Málaga han dejado de enviar avisos para empezar a tramitar sanciones. Desde este mes de diciembre, el sistema de vigilancia de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) activa su fase ejecutiva: 200 euros de multa para todo vehículo ... sin etiqueta que cruce el perímetro restringido sin estar empadronado en la capital.

El cambio de escenario es drástico para la movilidad provincial. Hasta ahora, un conductor con un turismo matriculado en Rincón de la Victoria, Cártama o Alhaurín (gasolina anterior al 2000 o diésel anterior a 2006) podía circular por la capital sin coste.

Desde hoy, esa entrada supone una infracción grave captada automáticamente por lectura de matrícula, salvo que el vehículo se dirija a un parking de rotación. El equipo de gobierno local ha diseñado un «modelo Málaga» que protege el bolsillo del contribuyente local, permitiendo la circulación indefinida a los empadronados antes de noviembre de 2024, pero la normativa impuesta desde el Gobierno central y Bruselas golpea de lleno a quienes entran en la ciudad desde otros municipios.

Buenos días. Hoy entra en vigor una nueva fase de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones que la Unión Europea y el Gobierno de España exigen a los municipios de más de 50.000 habitantes.

La ZBE de Málaga abarca una superficie aproximada de 437 hectáreas. No se trata solo del Centro Histórico peatonalizado hace años, sino de un anillo mucho más amplio que incluye el Soho, La Malagueta, parte de La Trinidad y, de forma crucial, el entorno de la Alcazaba y Gibralfaro.

Tras un primer año de periodo de gracia en el que el Ayuntamiento de Málaga, optó por no multar para facilitar la adaptación de los ciudadanos, el sistema sancionador entra en vigor. La multa por acceso indebido se considera una infracción grave, con un importe de 200 euros (100 euros por pronto pago).

El cambio de paradigma en el campus de El Ejido

Sin embargo, la normativa supramunicipal genera un punto de fricción importante en el distrito universitario. La ZBE engloba el campus de El Ejido, sede de facultades históricas como Económicas o Bellas Artes. Este enclave recibe diariamente a miles de estudiantes, muchos de los cuales residen en el área metropolitana y se desplazan en vehículos que, a menudo, carecen de distintivo ambiental.

Al no estar empadronados sus vehículos en Málaga capital, estos estudiantes se encuentran con la prohibición de acceso. Si entran al campus con un coche sin etiqueta (categoría A), serán sancionados.

Esto obliga a un cambio drástico en los hábitos de movilidad de la comunidad universitaria que reside fuera de la capital, empujándoles hacia el transporte público o forzándoles a dejar el coche en aparcamientos disuasorios fuera del perímetro, ya que el estacionamiento en superficie dentro de la zona universitaria les está vedado.

Quién puede entrar y quién no

Ante la confusión generalizada que ha suscitado la activación del régimen sancionador, el criterio de acceso se simplifica en el binomio que forman la etiqueta ambiental de la DGT y el padrón municipal. En el escalón superior de la pirámide de movilidad, los conductores con distintivos CERO, ECO y C disfrutan de una inmunidad total frente a las cámaras.

Estos vehículos, considerados los más eficientes del parque móvil, mantienen vía libre para circular por todo el perímetro restringido sin necesidad de realizar trámite alguno ni mirar el calendario, independientemente de si el coche paga sus impuestos en Málaga capital o procede de cualquier otro municipio de la provincia.

Etiqueta B de la DGT ABC

La situación es distinta para la gran clase media del asfalto: los vehículos con Etiqueta B (amarilla). De momento, sus propietarios pueden respirar tranquilos durante este segundo año de vigencia, ya que el Ayuntamiento permite su acceso universal sin distinción de origen.

Sin embargo, esta tregua es transitoria y el calendario administrativo ya ha fijado su caducidad: a partir del 1 de diciembre de 2026, las normas se endurecerán drásticamente. Desde esa fecha, el escudo protector se retirará para los foráneos, y aquellos coches con etiqueta B que no estén domiciliados fiscalmente en la ciudad pasarán a engrosar la lista negra de accesos prohibidos.

El golpe inmediato y más severo recae desde hoy sobre los vehículos 'Sin Etiqueta' (categoría A), los más antiguos del parque móvil. Para este grupo, la normativa no admite ya moratorias si el coche viene de fuera: su acceso al centro queda terminantemente prohibido y sujeto a sanción automática de 200 euros.

La única grieta en este muro normativo es la excepción local diseñada por el equipo de gobierno, que permite seguir circulando a estos vehículos viejos siempre y cuando sean propiedad de residentes que los tuvieran registrados en la capital antes del corte administrativo de noviembre de 2024, blindando así al vecino frente al conductor metropolitano.

Tecnologia frente a pegatinas

Otra de las novedades que los conductores deben asimilar es que Málagano exige llevar la pegatina física pegada en el parabrisas, a diferencia de lo que exige la normativa en otras ciudades. El Ayuntamiento ha desplegado un sistema tecnológico avanzado que cruza en tiempo real la matrícula leída por las cámaras con la base de datos de la DGT y el padrón municipal. El «gran hermano» de la movilidad sabe instantáneamente si el coche cumple la normativa ambiental o si cuenta con la exención de residente.

Además, se han habilitado excepciones para la logística y los servicios esenciales. Las furgonetas de reparto tienen una moratoria más amplia (hasta 2028) para garantizar el suministro comercial, y se garantiza el paso a servicios de emergencias, policía y transporte público. Asimismo, existen cupos de accesos puntuales para urgencias o gestiones, que deben tramitarse a través de la plataforma municipal.

Con la activación de las multas, Málaga entra en una nueva era de movilidad vigilada. La medida, que responde a la exigencia del Gobierno de implantar estas zonas en pro de la calidad del aire, supone un reto de gestión para la administración local, que debe equilibrar la sostenibilidad ambiental con la realidad económica de una provincia donde el coche privado sigue siendo esencial para la conexión entre municipios.