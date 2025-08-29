Suscríbete a
Dos pirómanos enviados a prisión este verano en Málaga

Uno provocó seis fuegos en la Costa del Sol y el otro seis más en el interior

La brigada andaluza que descifra los secretos del fuego

Investigación de un incendio de Málaga
Investigación de un incendio de Málaga F. Silva
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Málaga

Dos pirómanos han ido a prisión provisional este verano en Málaga. Uno de ellos ocasionó seis incendios en la Costa del Sol, el otro tras un problema laboral se cebó con el término municipal de Teba, un municipio de interior en el que se ... le achacan hasta siete fuegos. En total, 12 de los fuegos que han sido declarados este verano en la provincia fueron ocasionados por estos sujetos. Según la Brigada de Investigación de Incendios Forestales ha habido, en total, sobre un centenar de incendios. La mayoría por imprudencias cometidas por el hombre.

