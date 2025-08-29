Dos pirómanos enviados a prisión este verano en Málaga

Dos pirómanos han ido a prisión provisional este verano en Málaga. Uno de ellos ocasionó seis incendios en la Costa del Sol, el otro tras un problema laboral se cebó con el término municipal de Teba, un municipio de interior en el que se ... le achacan hasta siete fuegos. En total, 12 de los fuegos que han sido declarados este verano en la provincia fueron ocasionados por estos sujetos. Según la Brigada de Investigación de Incendios Forestales ha habido, en total, sobre un centenar de incendios. La mayoría por imprudencias cometidas por el hombre.

El último en ser detenido por el Seprona de la Guardia Civil ha sido un hombre que estaba viviendo de forma nómada. Residía en una autocaravana con la que se movía por la provincia. Fue arrestado por la Guardia Civil en una playa de la capital. La investigación se inició tras producirse un total de seis incendios desde el 2 de julio hasta el 24 de agosto en varios municipios de la Costa del Sol.

Los fuegos afectaron a zonas de alto valor ecológico de Mijas, Ojén, Alhaurín de la Torre y, tres de ellos, en Alhaurín el Grande. Los incendios fueron catalogados como conatos, ya que fueron avistados rápidamente por agentes de medio ambiente de la Junta de Andalucía y extinguidos por personal del Infoca. Los bomberos forestales evitaron que se propagaran y causaran mayores daños, ya que se prendía fuego en zonas cercanas a grandes masas arbóreas y núcleos urbanos.

Las pesquisas de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales detectaron un patrón en la comisión de los fuegos. Además, todos se producían en horas diurnas y en lugares de difícil acceso. Los efectivos del Seprona hallaron indicios que señalaban a un pirómano como presunto autor de los mismos.

Por todo ello, se iniciaron las gestiones para su búsqueda y detención, siendo localizado el pasado día 24 de agosto en la autocaravana en la que vivía cuando se encontraba en una zona de playa en Málaga capital.

Tras ser identificado, este individuo reconoció ante los agentes la autoría de los incendios, siendo detenido por seis delitos de incendios forestales. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.

Fuegos por enfado

Eso seis se suman a los otros seis que un vecino enfadado con el Ayuntamiento de Teba provocó en el término municipal de este pueblo del interior de Málaga. La investigación se inició tras producirse un total de seis incendios desde el día 19 de julio hasta el 3 de agosto en esta localidad de la provincia de Málaga.

Llegaron a quemarse unas cuatro hectáreas de terreno. Según fuentes de la Guardia Civil, los agentes encargados del caso comenzaron a estar tras el pirómano tras tomar manifestaciones a varios vecinos. Trataban de detectar comportamientos sospechosos en las zonas que habían ardido. Hasta que hubo algunos que ubicó al vecino en los lugares de los fuegos. Además, había indicios de su autoría por sus comentarios en la redes sociales semanas antes.

Fruto de las pesquisas llevadas a cabo se encontraron indicios de que este vecino podría ser el presunto autor de los incendios. En la cámara cercana a una de las casas junto a las que provocó uno de los fuegos, se le pudo ver prendiendo la llama que provocaría uno de los fuegos que se le achacaban. No se le veía con claridad, pero los testigos del fuego lo señalaron.

Fue la clave. Durante la investigación se tuvo conocimiento, por los testimonios de otros vecinos, de que este individuo se encontraba en la zona donde se produjo un incendio del pasado 31 de julio. Lo ubicaron en ese fuego y luego cayeron los demás. Hasta siete posibles incendios se le achacaron. Finalmente, cuando fue detenido, uno de ellos no se le podía atribuir. El Seprona lo detuvo por seis incendios en este pueblo.

En el puesto de la Guardia Civil le sacaron un batallón de indicios y pruebas, hasta que acorralaron al sospechoso. Es cuando confesó que era el pirómano y fue enviado a prisión.