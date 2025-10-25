La diputada del PP en Málaga, Sandra Extremera, denuncia mensajes llenos «de odio y de machismo» de familiares de concejales del PSOE

La polarización existente en la sociedad se multiplica en redes sociales, desde donde son constantes las calumnias, mentiras, insultos y mensajes de odio. Y los partidos políticos, que deberían ser ejemplo y a la par dique de contención de toda esta basura virtual, ... aprovechan a veces para emponzoñar aún más la escena.

La última denuncia viene de Sandra Extremera, diputada de la provincia de Málaga y concejala en el Ayuntamiento de Torrox, que ha manifestado en su perfil de Facebook su repulsa por los mensajes «llenos de odio y machismo» que le han dirigido familiares de concejales del PSOE en la localidad malacitana.

«¿Qué está pasando con la política socialista en Torrox para llegar a este nivel de agresión personal y moral?», ha señalado Extremera. «Duele ver cómo alguien decidió hace unos días llenar mi currículum desde las redes del Partido Socialista de Torrox (mi esfuerzo, mi historia, mi nombre) con bombas y diana».

Insultos a Sandra Extremera

«Un gesto tan absurdo como injustificable» que sólo fue la antesala de los ataques «llenos de odio y de machismo» que le han proferido tras una entrevista en la emisora municipal.

«'Extremera, vete a abortar a otro sitio', publicado por el padre del concejal socialista Javier Villena, y 'hay que ser una miserable', escrito por el hermano de la concejala socialista Mari Nieves Ramírez», destaca la diputada popular. «No son solo insultos. Son palabras que intentan romper, humillar y hacer daño. Que buscan silenciar a una mujer. Y no, no me voy a callar».

Asegura que dará «los pasos necesarios para que los hechos se aclaren. Porque hay momentos en los que callar no es prudencia, sino complicidad. La política no puede ser un campo de odio».

Apoyo del PP a Extremera tras los ataques

El Partido Popular malagueño ha mostrado su respaldo a Extremera públicamente, en sus redes, y le pide «al secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, que ponga orden en su partido».

«Hay líneas rojas que no se deben cruzar nunca y sin embargo hace demasiado tiempo que el PSOE decidió saltárselas todas. Toda nuestra solidaridad con nuestra compañera Sandra Extremera. Exigimos que cese la campaña de insultos y acoso por parte de familiares de cargos socialistas. Este comportamiento vil y despreciable es incompatible con una mínima decencia o afán de representar a los ciudadanos. No todo vale».

Hasta el momento, el PSOE de Málaga no se ha pronunciado sobre esta situación. Si que ha querido mandar «todo nuestro apoyo a la UMA y a su rector Teodomiro López» por los ataques recibidos tras impedir el acto de Vito Quiles en sus aulas.