Detenido tras usar las tarjetas de crédito de un desaparecido en un pueblo de Málaga

La Guardia Civil busca a un anciano extranjero en Cómpeta desde hace dos meses

La Guardia Civil en la zona de la búsqueda
La Guardia Civil en la zona de la búsqueda E. Cabezas / SUR
J. J. Madueño

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en relación a la desaparición de un extranjero en Cómpeta (Málaga). Según fuentes consultadas, los agentes llegaron hasta este sospechoso después de que se detectara que había usado las tarjetas de crédito del desaparecido, al que ... se busca desde hace dos meses.

