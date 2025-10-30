Detenido tras usar las tarjetas de crédito de un desaparecido en un pueblo de Málaga

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en relación a la desaparición de un extranjero en Cómpeta (Málaga). Según fuentes consultadas, los agentes llegaron hasta este sospechoso después de que se detectara que había usado las tarjetas de crédito del desaparecido, al que ... se busca desde hace dos meses.

Este mismo jueves, un amplio dispositivo de la Guardia Civil se ha desplegado en Cómpeta para intentar localizar a este vecino, que llevaría desde hace más de dos meses en paradero desconocido.

Antes de esto, se produjo la detención. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 2 de Torrox está investigando la desaparición. El arrestado fue enviado a prisión por orden judicial tras tomarle declaración.

Por su parte, alrededor de una quincena de patrullas se desplegado por los entornos de este municipio de Málaga. En el dispositivo han participado efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil (USECIC), y de la unidad de drones.