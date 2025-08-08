Detenido tras provocar una reyerta por masturbarse en la playa malagueña de Huelin Varios bañistas han increpado al agresor y alertado al 112 antes de que la Policía Local lo arrestara como presunto autor de un delito de exhibicionismo

La Policía Local de Málaga ha detenido en la tarde del sábado, 2 de agosto, a un varón que, según numerosos testigos, se estaba masturbando y realizando gestos obscenos a escasos metros de varios menores en la playa de Huelin. La rápida reacción de los bañistas, que primero reprocharon al individuo su conducta y acto seguido llamaron al 112, permitió que los agentes localizaran y arrestaran al sospechoso pocos minutos después de que abandonara la zona.

Fuentes del servicio de emergencias han señalado que la primera llamada se registró a las 18.50 horas y describía «una reyerta» provocada por la actitud del presunto exhibicionista. De manera simultánea, las oficinas de la Policía Local y la Policía Nacional recibieron avisos coincidentes. Una patrulla municipal se personó en el arenal y tomó declaración a los testigos, quienes aportaron una descripción física precisa y la dirección de huida.

Con esos datos, los agentes emprendieron la búsqueda y, tras un breve rastreo por el Paseo Marítimo Antonio Machado, identificaron al hombre en un paraje próximo al lugar de los hechos. Aunque, según fuentes policiales, no llegó a mostrar sus genitales de forma explícita, los efectivos constataron que en la zona había varios niños que presenciaron la escena, por lo que procedieron a su detención como presunto autor de un delito de exhibicionismo en presencia de menores, tipificado como delito leve en el Código Penal. Tras ser arrestado, pasó a disposición judicial y, en la actualidad, se encuentra, se encuentra en libertad como investigado.

Este es el segundo suceso de exhibicionismo en los últimos tres meses en las playas de Málaga, ya que un individuo fue detenido a finales de mayo en la zona nudista de Guadalmar por hechos similares. El hombre presuntamente se masturbaba en una zona concurrida de bañistas entre los que se encontraban, de igual manera, menores de edad.