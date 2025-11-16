Detenido en Málaga el 'Pipo' Chavarría, uno de los narcos más buscados de Sudamérica

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado este domingo la detención en Málaga de Wilmer Chavarría Barré, alias 'Pipo', el líder del cártel de Los Lobos y uno de los narcos más buscados del continente, al término de una operación conjunta entre la ... Policía Nacional de ambos países. «Hoy capturamos a 'Pipo' Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos», ha anunciado Noboa.

El comandante de la Policía Nacional de Ecuador, el general Pablo Maldonado, ha recordado que 'Pipo' fingió su muerte en el año 2021, en medio de la pandemia del COVID-19, cambió su identidad a Danilo Fernández, presuntamente nacido en Maracaibo (Venezuela) y se ocultó en Europa. «El criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador», ha añadido Noboa.

Según el presidente de Ecuador «controlaba las operaciones de minería ilegal y movía rutas de droga junto al cártel Jalisco Nueva Generación». Fuentes del Ministerio del Interior han confirmado que han sido agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) Central de la Policía Nacional quienes le han detenido a su llegada a Málaga procedente de Marruecos. El arresto se ha hecho por un delito de falsedad documental.

Esta detención se enmarca en la Operación Renacer, ya que el detenido había fingido su muerte para evadir la justicia y dirigía el entramado delictivo desde España y Emiratos Árabes. La inteligencia de Ecuador presume vínculos nacionales e internacionales.

En su país se le achaca la financiación de atentados desde España para amedrentar al Presidente de Ecuador y obstaculizar reformas penitenciarias.

El cártel de Los Lobos, aliado temporalmente con Chone Killers, está vinculado a varios atentados explosivos recientes en Guayaquil, utilizando coches bomba y drones activados desde centros penitenciarios. Entre septiembre de 2024 y octubre de 22025 se registraron al menos cuatro ataques coordinados desde CRS La Roca bajo alias Negro Tulio.

Estados Unidos promulgó en 2024 sanciones contra 'Pipo' y el cártel de Los Lobos. Estaba considerado como la organización de narcotráfico más grandes de Ecuador, merced en parte a sus conexiones con los cárteles mexicanos Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos creía que juntos quería «impulsar la violencia y la inestabilidad en Ecuador».

Además, Los Lobos han sido señalados en Ecuador por planificar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto de 2023 tras un mitin en Quito. 'Pipo' cuenta también con antecedentes desde el año 2004 por robo, asociación ilícita, narcotráfico, sicariato, atentados terroristas y masacres carcelarias.

El presidente de Ecuador ha aplaudido el «trabajo conjunto» realizado por la Policía Nacional ecuatoriana y española como ejemplo de cooperación. «Para combatir el crimen transnacional, la cooperación internacional es una necesidad», ha manifestado el mandatario.

«Nosotros lo buscamos en su mismísimo infierno. Esa es la diferencia cuando hay voluntad de luchar por tu país», ha declarado el presidente ecuatoriano, quien ha descrito al narcotraficante como «el objetivo de más alto valor» para las autoridades de Ecuador.