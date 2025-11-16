Suscríbete a
ABC Premium

Detenido en Málaga el 'Pipo' Chavarría, uno de los narcos más buscados de Sudamérica

El presidente de Ecuador ha dado a conocer el arresto en la Costa del Sol cuando el narco llegaba de un viaje desde Marruecos

En Sudamérica está considerado el líder del cártel de Los Lobos, una organización narcoterrorista

Fingió su muerte en 2021, pero las autoridades le han dado caza sabiendo que estaba en España

El 'Pipo' Chavarría en la comisaría de Málaga tras sus detención
El 'Pipo' Chavarría en la comisaría de Málaga tras sus detención ABC
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado este domingo la detención en Málaga de Wilmer Chavarría Barré, alias 'Pipo', el líder del cártel de Los Lobos y uno de los narcos más buscados del continente, al término de una operación conjunta entre la ... Policía Nacional de ambos países. «Hoy capturamos a 'Pipo' Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos», ha anunciado Noboa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app