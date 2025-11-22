Suscríbete a
SUCESOS

Detenido un hombre por la muerte violenta de su expareja en el Rincón de la Victoria de Málaga

Los agentes han encontrado el cuerpo sin vida de la mujer, de 60 años, en la zona de Cotomar

Segundo crimen machista en Sevilla en sólo tres semanas

Un edificio del Rincón de la Victoria
Un edificio del Rincón de la Victoria ARCHIVO
R. A.

R. A.

Málaga

Un hombre ha sido detenido por su presunta relación con la muerte violenta este sábado de su expareja, una mujer de 60 años, en la localidad de Rincón de la Victoria, en Málaga.

Varias fuentes cercanas a la investigación han precisado que los ... hechos han sucedido en la mañana de este sábado en la zona de Cotomar de dicha localidad.

