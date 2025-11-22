Detenido un hombre por la muerte violenta de su expareja en el Rincón de la Victoria de Málaga

El caso de la calle Tigris se suma al apuñalamiento mortal de un varón de 46 años a su pareja de 47 el pasado 7 de septiembre en el barrio de Valdezorras
Vecinos han alertado de una pelea de pareja, por lo que desde Emergencias 112 Andalucía han dado aviso a la Guardia Civil, y además se ha informado al Instituto Andaluz de la Mujer. Además, también se han personado efectivos de la Policía Local.
Así, los agentes han encontrado el cuerpo de la mujer con signos de violencia y han detenido a la expareja. Según las fuentes, la principal línea de investigación es violencia machista y no constan denuncias previas.
