Detenido un hombre por la muerte violenta de su expareja en el Rincón de la Victoria de Málaga

Un hombre ha sido detenido por su presunta relación con la muerte violenta este sábado de su expareja, una mujer de 60 años, en la localidad de Rincón de la Victoria, en Málaga.

Varias fuentes cercanas a la investigación han precisado que los ... hechos han sucedido en la mañana de este sábado en la zona de Cotomar de dicha localidad.

Noticia Relacionada Segundo crimen machista en Sevilla en sólo tres semanas Fernando Barroso Vargas El caso de la calle Tigris se suma al apuñalamiento mortal de un varón de 46 años a su pareja de 47 el pasado 7 de septiembre en el barrio de Valdezorras Vecinos han alertado de una pelea de pareja, por lo que desde Emergencias 112 Andalucía han dado aviso a la Guardia Civil, y además se ha informado al Instituto Andaluz de la Mujer. Además, también se han personado efectivos de la Policía Local. Así, los agentes han encontrado el cuerpo de la mujer con signos de violencia y han detenido a la expareja. Según las fuentes, la principal línea de investigación es violencia machista y no constan denuncias previas.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Rincón de la Victoria